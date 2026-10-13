Città

SARONNO -Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, domenica 11 ottobre, ci sono le modifiche alla circolazione ferroviaria entrate in vigore oggi, il furto ai danni di un’anziana a Garbagnate Milanese, la ricerca di un compressore da parte del Repair Café Saronno e le polemiche sugli aumenti delle tariffe delle scuole dell’infanzia comunali Monsignor Zerbi.

Da lunedì 12 ottobre sono cambiate le corse di diversi treni che transitano da Saronno per effetto dei lavori ferroviari a Novate Milanese e sulla tratta Saronno-Varese-Laveno Mombello Lago. Alcune modifiche resteranno in vigore fino al 24 ottobre, mentre altre proseguiranno fino al 12 dicembre. Per alcuni collegamenti serali sono previsti bus sostitutivi, con possibili variazioni negli orari: ai pendolari viene quindi consigliato di verificare le corse prima di partire.

A Garbagnate Milanese una donna di 89 anni è stata derubata della borsa nel parcheggio del supermercato Esselunga. La borsa è stata ritrovata poco distante, ma senza il bancomat. Prima che la carta venisse bloccata, sarebbero state effettuate operazioni non autorizzate, tra cui un pagamento e un prelievo superiore a 1.200 euro.

Il Repair Café Saronno cerca un compressore d’aria usato ma ancora funzionante, da utilizzare durante gli incontri dedicati alla riparazione degli oggetti. Quello a disposizione dei volontari si è rotto dopo essere stato donato due anni fa. Chi ne avesse uno da mettere a disposizione può contattare l’associazione via email all’indirizzo [email protected] oppure telefonare al 340.8959489. Le attività si svolgono nella nuova sede di via Solferino 7A.

Sugli aumenti delle tariffe delle scuole dell’infanzia comunali Monsignor Zerbi è intervenuto Gianpietro Guaglianone, esponente di Fratelli d’Italia, criticando la risposta dell’Amministrazione alle proteste delle famiglie. Al centro della contestazione ci sono la mancanza di cifre precise sul risparmio previsto per i non residenti, l’entrata in vigore dei correttivi soltanto da gennaio 2027 e i tempi con cui i genitori sarebbero stati informati. Guaglianone chiede al Comune di rendere pubblici gli importi delle tariffe attuali e future e di chiarire l’effettiva entità della riduzione.

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