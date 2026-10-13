Groane

MISINTO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Insieme per Misinto relativamente al Dup 2027-2029.

Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, il gruppo Insieme per Misinto ha espresso forti perplessità sul documento unico di programmazione (Dup) 2027-2029 presentato dall’Amministrazione. A suscitare particolare attenzione è il piano triennale delle opere pubbliche, che per il periodo 20272029 risulta completamente privo di interventi programmati. Già nei giorni precedenti al Consiglio comunale, Insieme per Misinto aveva chiesto formalmente all’Amministrazione chiarimenti sull’assenza, nel nuovo documento, dei progetti e degli interventi previsti nel precedente Dup. Tra questi, in particolare, figura l’ampliamento della scuola elementare per il quale erano state previste risorse per circa 1,5 milioni di euro ed era stato approvato, nel dicembre 2025, il documento di indirizzo alla progettazione.

Nel Documento di programmazione presentato al Consiglio comunale, nella sezione operativa, alla voce lavori pubblici, viene riportato testualmente: “L’Amministrazione non ha previsto lavori pubblici per il triennio 2027/2029”. Il problema riguarda ciò che è scomparso rispetto alla programmazione precedente. Il gruppo consiliare ha chiesto spiegazioni in merito e, soprattutto, quale sia oggi la situazione delle risorse previste per l’ampliamento della scuola elementare. Domande che ad oggi non hanno trovato ancora risposta dal sindaco, secondo quanto riferito da Insieme per Misinto.

“Un documento di programmazione dovrebbe indicare con chiarezza le priorità dell’Amministrazione e gli interventi che si intendono realizzare. Se nel precedente documento erano previsti progetti e risorse per circa 1,5 milioni di euro destinati all’ampliamento della scuola elementare, è necessario spiegare perché oggi quegli interventi non compaiono più nel piano triennale delle opere pubbliche e quale sia la situazione attuale di quelle risorse” sostiene il Capogruppo Antonio Salerno. I cittadini hanno il diritto di comprendere quale sia il futuro dell’intervento previsto per la scuola elementare e che fine abbiano fatto le risorse che erano state indicate nella precedente programmazione.

“Non chiediamo altro che chiarezza su un intervento che riguarda il futuro della nostra comunità. Se un investimento di questa portata viene eliminato dalla programmazione, i cittadini devono avere una spiegazione, così come hanno il diritto di ricevere chiarimenti in merito alla destinazione ad oggi delle risorse precedentemente previste” Il gruppo Insieme per Misinto ha espresso quindi voto contrario al DUP 2027-2029.

(foto archivio: la presentazione della lista Insieme Per Misinto)

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