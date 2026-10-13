Calcio

SARONNO – Dodici euro per assistere a una partita di calcio di Eccellenza. Sono tanti, pochi oppure un prezzo tutto sommato ragionevole? La domanda è tornata d’attualità domenica scorsa, in occasione di Magenta-Fbc Saronno, incontro vinto dai biancocelesti per 2-1 grazie alle reti di Vassallo e Ientile, dopo l’iniziale vantaggio dei padroni di casa firmato da Di Coste. A far discutere, questa volta, non è stato soltanto quanto accaduto sul terreno di gioco, ma anche un episodio che ha coinvolto i tifosi saronnesi del Fronte Ribelle, da anni impegnati in una campagna di sensibilizzazione contro il caro biglietti negli stadi.

All’arrivo a Magenta, gli ultras hanno scoperto che il prezzo d’ingresso era di 12 euro e hanno chiesto la possibilità di ottenere una riduzione. Non essendo stato inizialmente concesso alcuno sconto, hanno deciso di rimanere all’esterno dell’impianto, continuando comunque a sostenere la squadra con cori e incitamenti. La situazione si è poi sbloccata grazie alla disponibilità dei dirigenti di casa, che hanno infine accordato una riduzione del prezzo. I sostenitori saronnesi sono così entrati allo stadio quando era ormai trascorsa circa metà del primo tempo, prendendo posto sugli spalti per seguire il resto della partita. Un episodio risolto positivamente, senza particolari tensioni, che offre però lo spunto per una riflessione più generale.

Quanto è giusto pagare per assistere a una partita di Eccellenza?

Dodici euro possono sembrare una cifra modesta se confrontata con i prezzi del calcio professionistico. Ma l’Eccellenza è un campionato dilettantistico, seguito soprattutto da appassionati locali e da tifosi che accompagnano la propria squadra ogni domenica, spesso affrontando anche trasferte e relativi costi di viaggio.

Per chi segue tutte le partite, la spesa diventa significativa. Considerando soltanto quindici trasferte a 12 euro, si arriva a 180 euro di biglietti, senza contare benzina, eventuali pedaggi e altre spese. Una cifra che può pesare soprattutto sui più giovani e su chi frequenta abitualmente gli stadi.

Dall’altra parte ci sono le società sportive, chiamate a sostenere costi di gestione, manutenzione degli impianti, organizzazione delle gare e attività agonistica. Gli incassi al botteghino, pur non rappresentando necessariamente la principale fonte di finanziamento, costituiscono comunque una risorsa.

Il precedente di Baranzate: biglietto economico, ma senza tribuna

Il tema del prezzo, peraltro, non può essere separato da quello dei servizi offerti agli spettatori. Lo dimostra quanto accaduto il 27 settembre in occasione di Baranzatese-Fbc Saronno.

In quella circostanza il biglietto costava soltanto 8 euro, quattro in meno rispetto a Magenta. L’impianto era però sprovvisto di tribuna e gli spettatori erano costretti a seguire l’incontro da bordo campo, con una visuale tutt’altro che ideale.

Due situazioni differenti che pongono una questione interessante: è preferibile pagare meno, anche a costo di assistere alla partita in condizioni poco confortevoli, oppure spendere qualcosa in più per usufruire di strutture adeguate?

La battaglia del Fronte Ribelle

A Saronno l’argomento è particolarmente sentito. Da anni gli ultras del Fronte Ribelle portano avanti una propria battaglia contro i prezzi ritenuti eccessivi per assistere alle partite delle categorie dilettantistiche.

In diverse occasioni, soprattutto in trasferta, i sostenitori biancocelesti hanno preferito rimanere fuori dagli stadi piuttosto che acquistare biglietti considerati troppo cari. Una forma di protesta che punta a richiamare l’attenzione sull’accessibilità del calcio, soprattutto per chi segue la squadra con continuità.

L’episodio di Magenta ha mostrato anche come il dialogo possa portare a una soluzione, grazie alla disponibilità manifestata dai dirigenti della società ospitante.

Resta però aperta la domanda iniziale: 12 euro per una partita di Eccellenza sono un prezzo giusto? E, soprattutto, quale dovrebbe essere il costo ragionevole di un biglietto per un campionato che vive anche grazie alla passione dei suoi tifosi?

Una riflessione che riguarda non soltanto Saronno, ma tutte le società del territorio e il rapporto, sempre delicato, tra le esigenze economiche dei club e il diritto degli appassionati di seguire la propria squadra senza spendere cifre eccessive.

13102026