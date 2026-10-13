Cronaca

LIMBIATE – Procedeva a zig zag lungo le strade cittadine, con continue sbandate che hanno attirato l’attenzione di una pattuglia della polizia locale. Fermato per un controllo, un automobilista di 37 anni, residente a Limbiate, è risultato positivo al test preliminare per la cocaina. All’interno della vettura sono stati inoltre trovati due coltelli, uno dei quali con una lama lunga 20 centimetri.

L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì 7 ottobre, durante un servizio di pattugliamento del territorio. Gli agenti hanno notato l’andatura irregolare dell’automobile e sono intervenuti per fermare il conducente, che appariva in evidente stato di alterazione: secondo quanto riferito, aveva difficoltà a mantenere l’equilibrio e pronunciava frasi sconnesse. Sottoposto ai primi accertamenti, l’uomo è risultato negativo all’alcoltest, mentre il controllo preliminare per la presenza di sostanze stupefacenti ha dato esito positivo alla cocaina. Il 37enne si è però rifiutato di recarsi in ospedale per sottoporsi agli ulteriori esami tossicologici di conferma.

Durante l’ispezione dell’abitacolo, gli agenti hanno inoltre rinvenuto due coltelli, entrambi sequestrati. Uno aveva una lama affilata di circa 20 centimetri.

Al termine degli accertamenti, l’automobilista è stato denunciato a piede libero per il porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e per le violazioni previste dall’articolo 187 del Codice della strada, anche in relazione al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari.

L’intervento della polizia locale ha consentito di interrompere una situazione potenzialmente pericolosa per la sicurezza della circolazione.

13102026