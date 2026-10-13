Limbiate

LIMBIATE – Una piazza gremita di studenti, famiglie e insegnanti per un appuntamento, lo scorso fine settimana, dedicato alla scelta della scuola superiore. Grande partecipazione a Limbiate per il Campus orientamento, che ha trasformato piazza Aldo Moro in un punto d’incontro tra ragazzi e mondo della scuola.

Sono stati ben 28 gli istituti scolastici presenti all’iniziativa, con l’obiettivo di illustrare ai giovani e alle loro famiglie le diverse opportunità formative disponibili sul territorio. Un’occasione per conoscere da vicino indirizzi di studio, attività didattiche, laboratori e progetti proposti dalle scuole superiori. Durante la mattinata, gli studenti hanno avuto la possibilità di confrontarsi direttamente con docenti e ragazzi degli istituti partecipanti, raccogliendo informazioni utili per affrontare una delle prime scelte importanti del proprio percorso scolastico. Particolarmente significativa la presenza delle famiglie, che hanno accompagnato i figli alla scoperta delle diverse possibilità, in un clima di curiosità e partecipazione.

Soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale di Limbiate, che ha sottolineato la grande affluenza registrata in piazza Aldo Moro e l’importanza di offrire ai più giovani strumenti concreti per scegliere consapevolmente il proprio futuro. Il Campus orientamento si è confermato così un’importante occasione di incontro e confronto, capace di riunire in un unico luogo numerose realtà scolastiche e di aiutare gli studenti a conoscere le opportunità che li attendono dopo la scuola media.

13102026