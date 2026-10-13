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SARONNO – Martedì 13 ottobre, secondo le previsioni di 3B Meteo, la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa a Saronno, con qualche nube in più al mattino e senza precipitazioni previste. Le temperature oscilleranno tra una minima di 12°C e una massima di 19°C. I venti saranno deboli da Nord-Nordest al mattino e da Sud-Sudovest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

Il tempo tenderà a migliorare nel corso della giornata, con un progressivo diradamento delle nubi e schiarite più ampie dal pomeriggio. Il clima resterà asciutto, con temperature massime che raggiungeranno i 19°C e minime di 12°C.

In Lombardia la pressione atmosferica tornerà ad aumentare, favorendo un rapido miglioramento delle condizioni meteo. Sulle basse pianure occidentali e orientali e sulle Orobie prevarranno cieli poco nuvolosi, con qualche nube al mattino. Sulle pedemontane e alte pianure il cielo sarà inizialmente molto nuvoloso o coperto, ma sono attese ampie schiarite dal tardo pomeriggio. Miglioramento già dalla tarda mattinata anche sulle Prealpi occidentali, mentre sulle Prealpi orientali si alterneranno nubi e schiarite per tutta la giornata. Sulle Alpi Retiche prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche addensamento in serata. I venti saranno molto deboli dai quadranti nord-orientali, in attenuazione e rotazione verso Sudovest. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3500 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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