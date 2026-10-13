Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Saronno civica in merito alla bocciatura del Pitec ieri sera in consiglio comunale.

Il Consiglio comunale boccia la proposta di delibera di indirizzo politico relativa al Piano per la transizione ecologica e climatica. Le dichiarazioni di condivisione di Tu@Saronno e PD non si traducono in un voto favorevole. E resta una domanda: nel merito si discute davvero, o conta prima di tutto chi presenta la proposta?

Nel Consiglio comunale di Saronno del 12 ottobre è accaduto qualcosa che merita di essere raccontato ai cittadini.

Saronno Civica ha presentato una proposta per dotare la città di un Piano integrato per la transizione ecologica e climatica, capace di orientare le scelte urbanistiche, il nuovo Pgt, la tutela del verde, la riduzione del consumo di suolo e gli interventi necessari per affrontare gli effetti del cambiamento climatico tutelando le persone più fragili.

Nel dibattito, esponenti della maggioranza, in particolare di Tu@Saronno e del Partito Democratico, hanno dichiarato di condividere i contenuti e gli obiettivi del documento. Eppure, al momento del voto, la proposta è stata respinta: 14 voti contrari, 4 favorevoli e 4 astensioni.

Se i contenuti sono condivisibili, perché votare contro?

È questa la contraddizione politica che non può essere liquidata con qualche dichiarazione di circostanza.

La nostra proposta non chiedeva di approvare singoli interventi, né di impegnare risorse senza una successiva valutazione. Chiedeva di assumere una direzione strategica, fissare obiettivi, coordinare le politiche comunali e verificare nel tempo i risultati. Chiedeva, soprattutto, che la transizione ecologica diventasse un criterio effettivo delle decisioni amministrative e del nuovo PGT.

Di fronte a una proposta di questo tipo, ci saremmo aspettati un confronto nel merito: osservazioni, modifiche, integrazioni, persino una riscrittura condivisa dei passaggi ritenuti non convincenti. Se davvero si fossero condivisi gli obiettivi, ci sarebbe stato tutto lo spazio per lavorare insieme a uno strumento migliore.

Non è andata così.

Dal dibattito è emersa una implicita pregiudiziale nei confronti di Saronno Civica, che ci preoccupa almeno quanto la bocciatura del Piano. La sensazione è che la provenienza politica della proposta abbia finito per pesare più del confronto sui suoi contenuti.

Così non si governa Saronno, lo diciamo con chiarezza e confermiamo il nostro impegno in questa stessa direzione: Saronno Civica continuerà a fare la propria parte, con proposte concrete, utilizzando tutti gli strumenti che sono a disposizione delle minoranze. Se ne faccia una ragione la Sindaca che ha invitato il consiglio comunale a non imballare gli uffici con mozioni, ordini del giorno, interrogazioni etc. E non si usino gli uffici come foglia di fico per coprire il vuoto pneumatico in cui questa amministrazione ha trascinato il Comune. Basta guardare gli ordini del giorno della Giunta e del Consiglio comunale per rendersene conto.

Questa amministrazione è vittima di sé stessa ed è immersa in una totale contraddizione: la discontinuità per smarcarsi dall’amministrazione Airoldi di cui la maggior parte degli attuali esponenti sia della Giunta sia del Consiglio facevano parte, unita alla mancanza di una pianificazione a medio – lungo termine della attività amministrativa, da alcuni addirittura rivendicata come metodo. Il tutto accompagnato da una abbondante dose di livore e rancore personale.

Un mix perfetto per immobilizzare Saronno.

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