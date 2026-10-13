Comasco

ROVELLO PORRO – Sono iniziati i primi interventi nell’area dell’ex Consorzio Agrario, destinata a essere riqualificata dopo anni di abbandono. In questi giorni sono in corso le operazioni di taglio dell’erba, pulizia e bonifica dello spazio, lavori preliminari che precederanno l’apertura vera e propria del cantiere.

A comunicarlo è stata l’Amministrazione comunale di Rovello Porro, che ha confermato il programma di recupero dell’area. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico con una capienza di circa 60 posti auto, mentre una parte della superficie sarà destinata a un’attività commerciale. L’obiettivo è restituire alla comunità uno spazio rimasto inutilizzato e in condizioni di degrado per diversi anni, migliorando al tempo stesso la disponibilità di parcheggi e favorendo l’insediamento di nuove attività.

Secondo il cronoprogramma indicato dal Comune, l’apertura del cantiere è prevista tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. Gli interventi attualmente in corso rappresentano dunque la prima fase operativa del progetto. Dal municipio è arrivata la conferma dell’intenzione di tenere informati i cittadini sull’avanzamento dei lavori, accompagnando le diverse tappe della trasformazione dell’ex Consorzio Agrario.

Un intervento atteso che punta a cambiare il volto di un’area da tempo inutilizzata, trasformandola in uno spazio nuovamente accessibile e al servizio della cittadinanza.

13102026