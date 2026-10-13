Città

SARONNO – Una proposta respinta, tre mozioni ritirate e gli ultimi due punti rinviati alla prossima seduta. È il bilancio del consiglio comunale di lunedì 12 ottobre, che ha affrontato transizione ecologica, partecipazione nei quartieri, terre da scavo e coordinamento sui data center.

Il primo confronto ha riguardato il Piano integrato per la transizione ecologica e climatica, presentato da Augusto Airoldi di Saronno Civica. La proposta delineava un percorso di dieci anni, con un costo stimato tra 10 e 15 milioni di euro da finanziare attraverso bandi e contributi. Tra gli obiettivi figuravano rifugi climatici per le persone fragili, rimozione delle pavimentazioni per rendere il terreno permeabile, nuove piantumazioni, comunità energetiche rinnovabili, percorsi ciclabili e iniziative di partecipazione.

Airoldi ha illustrato il piano come un indirizzo strategico per affrontare gli effetti del cambiamento climatico e orientare le trasformazioni della città. L’assessora Ruffini ha richiamato i progetti già avviati dall’amministrazione, dal monitoraggio dei consumi degli edifici pubblici agli interventi sul verde e sull’efficienza energetica. Sergio Bietti di Tua Saronno ha sostenuto che il documento riprendesse indirizzi già presenti nel programma della maggioranza e che le misure dovessero essere valutate alla luce dei vincoli di bilancio. La proposta è stata respinta con 14 voti contrari, 4 favorevoli e 4 astenuti.

Sul tema della partecipazione, Novella Ciceroni di Obiettivo Saronno ha chiesto incontri pubblici in tutti i quartieri entro sei mesi e un fondo per il bilancio partecipativo nel prossimo Documento unico di programmazione. La consigliera ha richiamato gli impegni del programma amministrativo, contestando la mancanza, dopo oltre un anno, di incontri mirati nei singoli quartieri.

Ruffini ha illustrato le consultazioni già svolte con cittadini e associazioni, spiegando che l’amministrazione sta costruendo gradualmente il percorso per assemblee e comitati di quartiere. Massimiliano D’Urso di Tua Saronno ha presentato cinque emendamenti della maggioranza, sostituendo le scadenze indicate con un percorso da sviluppare entro la fine del mandato. Ciceroni ha ritirato la mozione, denunciando lo stravolgimento del testo e la cancellazione dell’impegno sul bilancio partecipativo.

La mozione di Lorenzo Azzi di Forza Italia sulle terre da scavo riguardava i materiali provenienti dal cantiere di Pedemontana nell’area di Seveso e conferiti all’impianto Viter di via Grieg. Chiedeva comunicazioni preventive, tracciabilità, controlli indipendenti a campione e un monitoraggio ambientale permanente. Azzi ha ricordato che tre campioni superavano la soglia per l’uso residenziale, pur rientrando nei limiti previsti per quello industriale.

Ruffini ha ricostruito autorizzazioni e controlli, precisando che i materiali erano classificati come rifiuti non pericolosi e che il lotto interessato era destinato al trattamento per il solo uso industriale. Ha inoltre riferito che le terre erano state lavorate e interamente rimosse dal sito entro la fine del 2025. L’assessore Emilio Guastamacchia ha assicurato attenzione, nel nuovo Piano di governo del territorio, alla convivenza tra attività produttive, trattamento dei rifiuti e insediamenti urbani. Azzi ha ritirato la mozione, dichiarandosi soddisfatto dei chiarimenti ricevuti.

Sempre Azzi ha illustrato la proposta di un coordinamento sovracomunale sui data center, con Saronno capofila. L’obiettivo era censire i progetti e valutarne gli effetti complessivi sui consumi energetici e idrici, sul rumore, sul suolo e sulla sicurezza.

Guastamacchia ha condiviso la necessità di una visione territoriale, richiamando gli strumenti di coordinamento già previsti dalla normativa regionale e proponendo di sollecitarne l’attivazione. La sindaca Ilaria Pagani ha suggerito una commissione consiliare congiunta per condividere le informazioni raccolte, in attesa dei chiarimenti e delle possibili revisioni della disciplina regionale. Azzi ha accolto la proposta e ritirato la mozione, aprendo al confronto in commissione.

Intorno all’una, vista l’ora tarda, il consiglio ha concordato di rinviare gli ultimi due punti all’ordine del giorno alla seduta successiva.

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