Città

SARONNO – Si sa che i rapporti con gli ex possono restare difficili, ma che a distanza di un anno in consiglio comunale si arrivi a rinfacciare scelte di anni prima, in stile “chi lo dice sa di esserlo”, lascia davvero sconcertati. O forse meglio dire imbarazzati. Certo, la situazione a Saronno è insolita: la maggioranza comprende ex consiglieri, ex assessori ed esponenti della coalizione dell’ex sindaco Augusto Airoldi, che oggi è tra gli esponenti più attivi e pungenti dell’opposizione. Una frattura che evidentemente non è stata né superata né metabolizzata, almeno a giudicare dalla discussione di lunedì 12 ottobre. Con i rimproveri al passato che finiscono per diventare un boomerang anche sul fronte della coerenza e verrebbe da dire anche del savoir faire.

A dare fuoco alle polveri è stato il Pitec, il piano presentato da Airoldi, oggi capogruppo di Saronno Civica, come proposta di delibera di indirizzo. Il documento è stato respinto, ma il confronto ha presto superato il merito della proposta per diventare un botta e risposta anche sulle responsabilità della precedente amministrazione.

Emblematico l’intervento di Massimiliano D’Urso, di Tu@Saronno, che parlando dei rifugi climatici ha riportato il dibattito sulla riqualificazione di piazza Libertà: “Avremmo potuto realizzare uno spazio più fresco e vivibile con maggiore ombreggiatura”. Un’occasione persa, secondo il consigliere: “Il rischio poi è quello di arrivare sempre dopo, cioè perdere l’occasione quando si progetta una piazza per poi proporre un piano per recuperare ciò che non si è fatto”. Un rimprovero rivolto ad Airoldi che chiama però in causa anche la sua forza politica Tu@Saronno, parte della maggioranza che aveva realizzato l’intervento.

Airoldi ha replicato con un affondo sul negazionismo, rivolto alla maggioranza che dichiarava di condividere gli obiettivi ambientali ma annunciava il voto contrario: “Ripetendo di essere favorevoli a combattere il cambiamento climatico ma senza avere un piano organico di fatto vi state comportando da negazionisti”. Un’accusa ribadita senza mezzi termini: “C’è una giunta che dice di essere favorevole a combattere il cambiamento climatico e nel momento in cui viene presentato un piano dalle minoranze perché la giunta non l’ha fatto, vota contro e quindi si comporta da negazionisti”. L’ex sindaco ha anche rivendicato molte attività illustrate dall’assessora Ruffini: “Le conosco perché all’80% almeno le ha iniziate la mia amministrazione”.

L’assessore al bilancio Mattia Cattaneo non ci è andato leggero: “Quando ero consigliere sono stato lasciato solo dall’amministrazione Airoldi, che ha preferito approvare un piano generale del traffico urbano che contiene interventi folli da un punto di vista del contrasto al cambiamento climatico”. Il riferimento è soprattutto alla bretella nord, che secondo l’assessore “distruggerebbe l’agrosaronnese e il quartiere Prealpi”. Da qui la contestazione diretta all’ex sindaco: “Consigliere Airoldi, eviti di dire che noi della giunta siamo dei negazionisti climatici perché quella è una ferita profonda dell’azione della sua amministrazione”. E l’affondo finale: “Mi fa piacere che dall’opposizione ci sia più coraggio nelle scelte di contrasto al cambiamento climatico di quelle che sono state espresse quando si era al governo della città”.

Matteo Sabatti, di Insieme per Crescere, ha scelto invece la provocazione: “O abbiamo uno strano caso di omonimia o di amnesia”. Quindi: “O il consigliere Augusto Airoldi è l’omonimo dell’ex sindaco Augusto Airoldi o si è dimenticato che fino a un anno fa il sindaco era lui”. Il consigliere ha contestato l’assenza di un piano durante il precedente mandato: “Difficile capire allora perché negli anni della giunta Airoldi non abbia mai predisposto un piano a riguardo. Non solo non ha predisposto un piano, ma ha fatto degli interventi che hanno addirittura peggiorato alcune situazioni”. Sabatti ha citato il progetto del parco del Santuario, ironizzando sugli sfiati dell’aria condizionata del bar rivolti all’esterno: “Così magari si riusciva a rinfrescare la città, che era sempre meglio che mettere qualche albero in più”. Pur riconoscendo che “un piano serve”, ha bocciato il documento presentato: “Quando si scrive un piano si devono avere le competenze tecniche per scriverlo, non basta una ricerca su internet”.

La risposta più netta è arrivata dalla sindaca Ilaria Pagani: “La maggioranza condivide il tema ma decide come agire, quando agire, con quali tempi e con quali strumenti”. Poi il passaggio diretto all’ex sindaco: “Quando e se il consigliere Airoldi otterrà nuovamente la fiducia dei saronnesi e volesse presentare e individuare delle linee di indirizzo, quello lo potrà fare in quel giorno”. E ancora: “Oggi c’è un’altra amministrazione che può condividere dei temi anche con la minoranza, ma decide i tempi e il ritmo che deve dare a questa amministrazione”.

Un siparietto concluso da Luca Amadio, di Futuro Nazionale, che è arrivato a dichiararsi “imbarazzato davanti a questo teatro dell’assurdo o ennesima resa dei conti”.

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