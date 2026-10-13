Città

SARONNO – Un percorso ciclopedonale protetto per collegare il Parco Lura a nord e a sud della città, limiti alle altezze degli edifici e una regia pubblica delle trasformazioni urbane. Sono alcuni degli indirizzi del nuovo Piano di governo del territorio anticipati dall’assessore alla rigenerazione urbana Emilio Guastamacchia nel suo primo intervento in consiglio comunale.

L’assessore ha annunciato che l’amministrazione sta completando la redazione delle linee guida, la cui approvazione è prevista nelle prossime settimane. Cinque i temi fondamentali, dalla rigenerazione urbana al verde, con una revisione del piano della mobilità da portare avanti insieme a quella urbanistica.

“Non stiamo parlando di uno strumento di pianificazione cogente, stiamo parlando di linee guida, quindi di indirizzi verso cui tendere – ha chiarito Guastamacchia – L’assessorato alla rigenerazione urbana sta completando in queste settimane la redazione delle linee guida del nuovo Piano di governo del territorio, che ragionevolmente dovrebbero essere approvate nelle prossime settimane”. Il lavoro coinvolge i professionisti già incaricati prima dell’insediamento dell’attuale amministrazione: “Abbiamo dato mandato agli incaricati del piano, che avevamo già trovato prima di questa amministrazione, per arrivare alla definizione finale degli strumenti”. Le linee guida definiranno gli indirizzi strategici del futuro piano: “Il Pgt è l’unico strumento cogente che mette in relazione gli interessi complessivi della città e gli interessi legittimi dei proprietari delle aree”.

Il primo tema è lo sviluppo insediativo mirato ed equilibrato. “Riteniamo che in questo momento la città di Saronno debba guardare alla rigenerazione urbana, però con una regia pubblica delle trasformazioni. Non più trasformazioni puntuali: il Pgt dovrà assumere su di sé il compito di coordinare e mettere a sistema tutti questi interventi di trasformazione, che in parte si stanno realizzando, alcuni sono in fase avanzata, ma altri ancora dovranno avvenire”.

Il secondo obiettivo è “riammagliare la città”, recuperando i collegamenti e gli spazi pubblici. “Rimetterla a sistema attraverso un recupero degli spazi pubblici e una densificazione qualificata, puntuale, solo laddove necessaria, anche attraverso una lettura dei tessuti urbani, ponendo limiti alle densità e alle altezze”.

Il terzo capitolo riguarda ciclabilità, mobilità e sosta. “A Saronno è importante rafforzare la mobilità lenta e la rete dei percorsi ciclopedonali. Ce ne sono diversi: bisogna lavorare per mettere a sistema i percorsi. C’è una domanda di mobilità lenta importante e su questo il nuovo Pgt punterà molto della sua attenzione”.

Il quarto tema è la qualità urbana, architettonica e dell’abitare, con attenzione all’edilizia, alle volumetrie e alla valorizzazione del centro storico. “Il centro storico è un elemento importante, fondamentale della città, rispetto al quale la qualità urbana e architettonica deve essere attenzionata”.

Il quinto asse è quello del verde e del sistema del Lura, per tutelare ambiente e clima e affrontare il consumo di suolo. Guastamacchia ha elencato gli obiettivi, a partire dalla volontà di “valorizzare il torrente Lura come infrastruttura ecologica e dorsale ciclopedonale di connessione nord-sud della città, con nuovi collegamenti tra i quartieri, nuovi spazi verdi pubblici e nuovi percorsi di mobilità dolce”.

In questa prospettiva, il piano dovrà “considerare il recupero delle aree lungo il Lura come un progetto prioritario di ricucitura urbana e di miglioramento ambientale”. Tra gli indirizzi anche la valutazione dell’ampliamento del perimetro del parco, includendo aree contigue con caratteristiche di qualità ecosistemica.

Un altro punto è “verificare la possibilità di realizzare un percorso ciclopedonale protetto di collegamento tra il Parco Lura a nord e il Parco Lura a sud, che passi il più possibile nelle adiacenze del torrente”. L’attenzione si estenderà ai singoli quartieri, verificando le dotazioni di verde, le carenze e le priorità di intervento, per costruire una strategia di incremento delle aree disponibili. L’assessore ha poi richiamato il drenaggio urbano sostenibile e la forestazione urbana. “L’innalzamento delle temperature, soprattutto in ambito urbano, credo sia sotto gli occhi di tutti e tutti ne facciamo in qualche modo le spese. È arrivato il momento che anche alla scala locale si mettano in campo azioni che vadano nella direzione della riduzione della temperatura, seppur in contesti locali”. L’obiettivo è “rafforzare la resilienza del territorio ai cambiamenti climatici, riducendo le isole di calore e tutelando la permeabilità dei suoli”, attraverso tecniche e soluzioni progettuali da utilizzare soprattutto nella realizzazione degli spazi pubblici.

Guastamacchia ha sottolineato che la revisione urbanistica procederà insieme a quella del Piano generale del traffico urbano. “Ci teniamo molto come amministrazione: la revisione del Piano di governo del territorio verrà portata avanti in contemporanea con la revisione del piano della mobilità, del Pgtu. Oggi c’è un Pgtu vigente. La trasformazione del territorio deve fare i conti con come ci si muove sul territorio. Là dentro lo spazio della mobilità lenta sarà preponderante”.

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