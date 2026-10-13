Città

SARONNO – Come sarà il nuovo parco del quartiere Matteotti? Quali spazi serviranno alle famiglie, ai bambini e a chi vive ogni giorno la zona? A rispondere saranno anche i cittadini, chiamati a partecipare alla progettazione della nuova area verde prevista nel complesso ex Pozzi Ginori.

L’appuntamento è per sabato 17 ottobre, dalle 10 alle 12,30, all’oratorio della chiesa di San Giuseppe, in via Torricelli 29. L’iniziativa, dal titolo “Il parco che vorrei… nel quartiere Matteotti”, è organizzata dal Comune di Saronno in collaborazione con l’associazione Il Gabbiano Odv.

L’obiettivo è coinvolgere direttamente i residenti nelle scelte che riguarderanno il futuro spazio pubblico, raccogliendo idee, esigenze e proposte. Non soltanto una presentazione dei progetti, quindi, ma un’occasione per confrontarsi su come rendere il nuovo parco un luogo di incontro, gioco e socialità.

La mattinata si aprirà con la presentazione degli interventi previsti, a cura dell’assessore all’Urbanistica Emilio Guastamacchia e dell’assessora alla Partecipazione Francesca Rufini. Seguirà un laboratorio di progettazione condivisa durante il quale i partecipanti potranno raccontare come immaginano il parco sotto casa e quali caratteristiche vorrebbero trovare nella nuova area verde.

Spazio anche ai più piccoli, con un laboratorio dedicato ai bambini. Per tutti i partecipanti è inoltre prevista una merenda gratuita.

L’incontro rappresenta un primo momento di confronto pubblico sul futuro dell’area verde dell’ex Pozzi Ginori, con l’intenzione di passare dalle idee dei residenti a proposte concrete per il quartiere.

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