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SARONNO – Un posto auto riservato ai disabili, regolarmente segnalato sull’asfalto, ma con un piccolo particolare: davanti c’è un albero, con tanto di aiuola in cemento, che rende impossibile accedervi con una vettura. È la curiosa situazione che si presenta nel parcheggio pubblico di via Ungaretti, alla periferia di Saronno, dove la disposizione degli stalli e la segnaletica sembrano avere ormai poco a che fare con le effettive esigenze degli automobilisti. Il caso del posteggio inaccessibile è probabilmente l’esempio più evidente delle condizioni in cui versa l’area comunale, situata a pochi passi dai campi di baseball e softball, dal minigolf e da diverse attività commerciali e residenziali, nelle vicinanze della trafficata Saronno-Monza.

Si tratta di un parcheggio gratuito con una ottantina di posti auto, particolarmente frequentato durante le manifestazioni sportive e nelle ore serali. Nonostante l’utilizzo intenso, da anni l’area non è interessata da interventi significativi di riqualificazione. I problemi non riguardano soltanto il singolare stallo per disabili. Le strisce che delimitano i posti auto sono ormai quasi completamente cancellate, mentre la segnaletica verticale, tra frecce e divieti di accesso, risulta poco chiara. Anche il fondo asfaltato mostra i segni del tempo, con buche e avvallamenti, e l’illuminazione pubblica appare insufficiente, soprattutto nelle ore notturne. Una situazione che crea disagi in un parcheggio dove, proprio per la vicinanza agli impianti sportivi e alle altre strutture, il ricambio delle auto è frequente. «Anche per questo si meriterebbe maggiori attenzioni e cura», osserva un automobilista che utilizza abitualmente l’area.

Negli ultimi anni l’intervento più rilevante nella zona ha riguardato il controviale parallelo alla Saronno-Monza, che offre un accesso alternativo al parcheggio. Una possibilità tuttavia poco conosciuta, anche a causa delle indicazioni non particolarmente evidenti. Una futura sistemazione dell’area potrebbe quindi rappresentare l’occasione per ripensare anche la viabilità locale, favorendo l’accesso dal controviale e limitando il traffico di attraversamento nella stretta via Ungaretti, prevalentemente residenziale.

Intanto resta il paradosso del posto auto riservato ai disabili: uno stallo che, per poter essere effettivamente utilizzato, dovrebbe essere semplicemente ricollocato in una posizione accessibile, senza ostacoli davanti.

13102026