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SARONNO – Ridurre le tasse per i giovani lavoratori e creare le condizioni perché possano costruire il proprio futuro in Italia, senza essere costretti a cercare opportunità all’estero. È la proposta rilanciata da Gianfranco Librandi, già parlamentare saronnese, esponente di Forza Italia, che attraverso i social è intervenuto sul tema dell’emigrazione giovanile e delle misure economiche da inserire nella prossima legge di bilancio.

«Un giovane che parte non è una statistica: è un talento che l’Italia perde», ha sottolineato Librandi, condividendo la posizione del vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani. Al centro dell’intervento c’è la proposta di introdurre una no tax area per gli under 35, indicata come una delle priorità del partito in vista della prossima manovra finanziaria. Secondo l’ex parlamentare, una misura di questo genere consentirebbe di aumentare il reddito netto di chi entra nel mondo del lavoro, offrendo maggiori prospettive a chi desidera costruire una famiglia e contribuendo a trattenere competenze e professionalità a beneficio delle imprese italiane.

«I nostri ragazzi hanno il diritto di non emigrare. Chi sceglie di partire deve farlo per scelta, non perché qui non trova le condizioni per restare», ha rimarcato Librandi, ribadendo la necessità di rendere il Paese più attrattivo per le nuove generazioni.

«Investire sui giovani non è una spesa: è il modo più concreto di garantire il futuro dell’Italia», ha concluso l’esponente di Forza Italia.

La proposta fiscale, al momento, è dunque un obiettivo politico indicato dal partito in vista della prossima legge di bilancio, non una misura già approvata.

13102026