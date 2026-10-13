Città

SARONNO – Un minuto di silenzio in memoria di Emma Bonino ha aperto ieri sera, lunedì 12 ottobre, la seduta del consiglio comunale. A chiedere all’assemblea di rendere omaggio alla storica esponente radicale, più volte ministra della Repubblica e commissaria europea, è stato Matteo Sabatti, consigliere comunale di Insieme per crescere. La richiesta è stata accolta dal presidente del consiglio comunale Francesco Licata, che ha invitato tutti i presenti ad alzarsi in segno di rispetto.

Nel suo intervento Sabatti ha ricordato l’impegno di Bonino per i diritti civili, le battaglie internazionali e la sua visione europeista, sottolineando il coraggio con cui ha sostenuto anche posizioni impopolari.

Ecco il testo integrale dell’intervento di Matteo Sabatti:

“Vorrei chiedere al Consiglio di dedicare un minuto di silenzio, a un mese dalla morte, per Emma Bonino, più volte ministra della Repubblica e commissaria europea.

Radicale, liberale, femminista e decisamente europeista, con lei il dibattito pubblico perde una delle voci più importanti sui diritti civili degli ultimi cinquant’anni. La sua vita fu dedicata a battaglie che hanno segnato l’Italia e l’Europa. Partendo da quella per il diritto all’aborto e per il divorzio. Passando per la manifestazioni a Varsavia contro il regime comunista. La richiesta di un tribunale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia. L’impegno per il disarmo militare e il divieto delle mine antiuomo. E ancora la battaglia per il diritti dei Tibetani e per i diritti delle donne in Africa e in Medio Oriente.

Pur definendosi sempre una “convinta non violenta”, durante la sua visita in Bosnia non ebbe paura di schierarsi a favore dell’intervento militare. Non era, spiegò, “per la pace a ogni costo, ma per la supremazia del diritto a ogni costo”, perché “esistono circostanze storiche in cui la difesa della legalità non può essere affidata, ancorché temporaneamente, che all’uso delle armi”. Una riflessione che oggi, pensando al martoriato popolo ucraino, è più attuale che mai.

Ha combattuto fino alla fine, capendo che oggi la battaglia più importante è per un Europa più forte, più unita e più indipendente.

Emma Bonino ha speso la sua vita al servizio della politica, con il coraggio di fare battaglie che nessuno aveva il coraggio di fare, né a destra né a sinistra. Il panorama politico italiano ha perso una delle sue voci più forti. Grazie di tutto”.

Al termine dell’intervento è arrivata la risposta del presidente del consiglio comunale Francesco Licata, che ha accolto la richiesta: “Vale quello che abbiamo già detto in questa sala, ma anche in altre occasioni. Emma Bonino è stata ministra della Repubblica, per cui la richiesta è sicuramente legittima. Invito tutti ad alzarsi come segno di rispetto per un minuto di silenzio”.

L’assemblea ha quindi osservato il minuto di silenzio prima di iniziare la discussione dei punti all’ordine del giorno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09