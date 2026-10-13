SARONNO – Sacchi, scatole di cartone, bottiglie e lattine abbandonati nelle aiuole, con altri rifiuti accumulati sotto una siepe. Sono le immagini inviate alla redazione da una lettrice per segnalare le condizioni della zona vicino al supermercato, tra via Sabotino e via San Francesco, nel quartiere Prealpi.

“Vorrei portarvi a conoscenza dello stato di degrado del quartiere, proprio in prossimità del supermercato”, scrive. Le fotografie mostrano diversi materiali gettati a terra tra la vegetazione, a pochi passi dagli spazi pavimentati e dal parcheggio.

Alla sporcizia documentata nelle immagini si aggiunge un’altra situazione riferita dal lettore: “Il parcheggio del supermercato è frequentato da soggetti che bivaccano e bevono birra, lasciando ulteriori resti”.

La segnalazione si conclude con un appello e con l’amarezza per le condizioni della zona: “È davvero triste che il quartiere stia diventando una discarica con brutte frequentazioni”.

Le fotografie sono state scattate il 7 ottobre, ma a distanza di cinque giorni la situazione non era cambiata. Ieri, 12 ottobre, i rifiuti e la sporcizia documentati nelle immagini erano ancora nello stesso punto.

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