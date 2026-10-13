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SARONNO – È iniziata nel migliore dei modi la stagione 2026-2027 del Saronno Tchoukball Club, protagonista della prima giornata del campionato di Serie A. Domenica 4 ottobre le due formazioni saronnesi, Pollux e Castor, hanno affrontato gli Empoli White Wallers, conquistando entrambe la vittoria.

Per i Saronno Pollux è arrivato un successo per 50-48, al termine di una sfida molto equilibrata, decisa da appena due punti. Più ampio il margine dei Saronno Castor, che hanno superato gli stessi avversari per 54-35.

Un avvio positivo per il club saronnese, che anche quest’anno si presenta nella massima categoria nazionale con due squadre e un calendario che prevede confronti con formazioni provenienti da diverse regioni italiane, oltre agli appuntamenti internazionali.

Dopo il debutto di ottobre, il prossimo impegno è fissato per domenica 1 novembre, quando i saronnesi saranno impegnati in trasferta contro Rovello Seran e Rovello Sguisc. Il 29 novembre è invece previsto il turno casalingo contro Cassano Hawks e Osgb Caronno Vikings.

Il calendario proseguirà poi tra dicembre e la primavera, con la partecipazione alla European Winners Cup dal 19 al 21 marzo e l’appuntamento conclusivo dei playoff a giugno.

Tchoukball Serie A, il calendario 2026-2027 del Saronno

4 ottobre: Empoli White Wallers, in casa (giocata).

Empoli White Wallers, in casa (giocata). 1 novembre: Rovello Seran e Rovello Sguisc, in trasferta.

Rovello Seran e Rovello Sguisc, in trasferta. 29 novembre: Cassano Hawks e Osgb Caronno Vikings, in casa.

Cassano Hawks e Osgb Caronno Vikings, in casa. 13 dicembre: Ferrara Caplaz, Ferrara Monkeys e Lendinara Dragons, in trasferta.

Ferrara Caplaz, Ferrara Monkeys e Lendinara Dragons, in trasferta. 7 febbraio: Empoli White Wallers, in trasferta.

Empoli White Wallers, in trasferta. 21 febbraio: Rovello Seran e Rovello Sguisc, in casa.

Rovello Seran e Rovello Sguisc, in casa. 7 marzo: Cassano Hawks e Osgb Caronno Vikings, in trasferta.

Cassano Hawks e Osgb Caronno Vikings, in trasferta. 19-21 marzo: European Winners Cup, in casa.

European Winners Cup, in casa. 18 aprile: Ferrara Caplaz, Ferrara Monkeys e Lendinara Dragons, in casa.

Ferrara Caplaz, Ferrara Monkeys e Lendinara Dragons, in casa. 6 giugno: playoff.

Risultati della prima giornata: Saronno Pollux-Empoli White Wallers 50-48; Saronno Castor-Empoli White Wallers 54-35.

(foto archivio)

13102026