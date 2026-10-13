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TRADATE – Incidente stradale nella mattinata di oggi, martedì 13 ottobre, in via Costa del Re, dove due automobili si sono scontrate. Nell’impatto è rimasta ferita una persona di 26 anni, per la quale si è reso necessario il trasporto all’ospedale di Circolo di Varese. L’allarme è scattato attorno alle 9 e ha fatto intervenire un’ambulanza e un’automedica, inizialmente inviate in codice rosso, quello di massima urgenza. Sul posto sono stati allertati anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

Il personale sanitario ha prestato le prime cure al 26enne, stabilizzandone le condizioni prima del trasferimento al pronto soccorso varesino, avvenuto in codice giallo, indicativo di una situazione di media gravità.

I carabinieri si sono occupati dei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente e ad accertare le circostanze dello scontro tra le due vetture.

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(foto archivio)

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