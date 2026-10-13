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VENEGONO SUPERIORE – Chiusura temporanea dell’ufficio postale di Venegono Superiore, interessato da lavori tecnici legati alla realizzazione della Casa dei Servizi della Cittadinanza digitale. La sospensione dell’attività, iniziata il primo ottobre, proseguirà fino al 5 novembre compreso. A comunicarlo ai cittadini è stata l’amministrazione comunale, attraverso un avviso firmato dal sindaco Walter Fabiano Lorenzin, con le indicazioni per continuare a usufruire dei servizi postali durante il periodo di chiusura.

Per tutte le necessità sarà possibile rivolgersi all’ufficio postale di Venegono Inferiore, situato davanti alla chiesa parrocchiale, che osserverà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Nella sede di Venegono Inferiore sarà inoltre possibile effettuare le operazioni normalmente vincolate all’ufficio di Venegono Superiore e ritirare eventuali spedizioni in giacenza, evitando così ai cittadini di dover attendere la riapertura dello sportello del proprio paese.

L’intervento rientra nel progetto di realizzazione della Casa dei Servizi della Cittadinanza digitale, finalizzato all’ammodernamento degli uffici postali e all’ampliamento dei servizi disponibili per la popolazione. Salvo variazioni del programma dei lavori, l’ufficio postale di Venegono Superiore potrà dunque tornare operativo dopo il 5 novembre.

13102026