Città

SARONNO – L’autunno comincia a farsi sentire, soprattutto la sera e durante la notte. C‘è chi ha già recuperato il piumone dall’armadio, chi si aggira per casa con il maglione e chi, invece, continua a sostenere che non faccia poi così freddo. Una questione di sensibilità personale, evidentemente. Ma a quanto pare anche di sensibilità amministrativa, visto che i sindaci della zona stanno prendendo decisioni addirittura opposte sull’accensione dei caloriferi. A Varese è arrivato il via libera in linea con quanto previsto abitualmente: da giovedì 15 ottobre i termosifoni potranno essere accesi. A Busto Arsizio, invece, l’amministrazione comunale ha deciso di fare esattamente il contrario, rinviando l’accensione al 22 ottobre. Una settimana di differenza tra due città separate da pochi chilometri, con buona pace di chi pensava che il freddo fosse una questione esclusivamente meteorologica. A Busto la scelta è stata motivata dalle previsioni di temperature ancora relativamente miti e dalla volontà di contenere le emissioni inquinanti. Il provvedimento prevede eccezioni per alcune strutture, come ospedali, case di cura, scuole materne e asili nido.

Opinioni differenti

Insomma, a pochi chilometri di distanza c’è chi ritiene sia arrivato il momento di scaldare le abitazioni e chi preferisce aspettare ancora qualche giorno. E viene quasi da chiedersi se dietro le ordinanze ci siano sindaci particolarmente freddolosi oppure amministratori dotati di una maggiore resistenza alle temperature autunnali.

E a Saronno? La domanda, naturalmente, riguarda la sindaca Ilaria Pagani. Seguirà l’esempio di Varese, lasciando ai cittadini la possibilità di accendere i termosifoni, oppure sceglierà la linea più prudente di Busto Arsizio? E che cosa faranno i sindaci degli altri comuni del Saronnese, da Caronno Pertusella a Gerenzano, da Uboldo a Origgio, fino a Cislago e Rovellasca? Al di là delle battute, le decisioni devono tenere conto delle condizioni meteorologiche, delle esigenze delle persone più fragili e dell’opportunità di limitare consumi energetici ed emissioni.

Nelle località della fascia climatica E, come Saronno, il periodo ordinario di accensione va dal 15 ottobre al 15 aprile, salvo eventuali provvedimenti che modifichino le date o le condizioni di utilizzo.

Intanto il primo fresco della stagione ha già prodotto il suo piccolo paradosso: mentre qualcuno cerca il telecomando della caldaia, qualcun altro deve aspettare ancora. E chissà che nei prossimi giorni non si possa stilare anche una classifica dei sindaci più «calorosi» del territorio. Una cosa, però, è certa: sul freddo ognuno ha la propria opinione. E a quanto pare anche ogni municipio.

14102026