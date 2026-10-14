Calcio

MAGENTA – La Caronnese ha conquistato con autorità l’accesso ai quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza, fase regionale, imponendosi per 3-0 sul campo del Magenta. Una vittoria netta per la formazione allenata da Andrea Tomasoni, che dopo un primo tempo senza reti ha preso il largo nella ripresa grazie ai gol di Furlan, Palma su rigore ed El Fkak.

La sfida, iniziata alle 20 di stasera, ha visto una Caronnese più intraprendente già nella prima frazione. All’11’ Confalonieri ha tentato la conclusione dalla grande distanza, mandando il pallone di poco fuori. Il Magenta ha risposto al 22′, sfiorando il vantaggio al termine di un batti e ribatti nell’area ospite. Al 43′ i padroni di casa hanno colpito anche la traversa sugli sviluppi di un traversone, ma l’arbitro aveva già interrotto il gioco per fuorigioco. Si è così andati al riposo sullo 0-0, con gli ospiti complessivamente più convincenti. La svolta è arrivata al 6′ della ripresa, quando Furlan ha sbloccato il risultato con una conclusione ravvicinata, realizzando il classico gol dell’ex.

Da quel momento la Caronnese ha assunto il controllo della partita. Al 19′ il portiere del Magenta, Macchi, ha evitato il raddoppio con un intervento su una conclusione da distanza ravvicinata. Il secondo gol è però arrivato al 23′: fallo di Abbas su Fiorella, calcio di rigore e trasformazione impeccabile di Palma per lo 0-2.

Gli ospiti hanno continuato ad attaccare e al 28′ Macchi si è nuovamente superato, respingendo con i pugni una conclusione di El Fkak. Proprio il giovane attaccante classe 2008 ha trovato la soddisfazione personale al 42′, facendosi trovare pronto nell’area piccola su un pallone arrivato dalla destra e firmando il definitivo 0-3.

Una prestazione convincente per la Caronnese, che ha confermato il proprio buon momento e ha proseguito il cammino nella competizione regionale, eliminando un Magenta che soprattutto nella ripresa ha faticato a contenere le iniziative avversarie.

Magenta-Caronnese 0-3

MAGENTA: Macchi, Varano Simone, Nejmi, Abbas, Bergo, Decio, Moscheo, Aly Gabriel, Coppa, Occhiuzzi, Rausa. A disposizione: Ferrara, Arrigoni, Cominetti, Di Coste, Geraci, Mzoughi, Turati, Varano Matteo, Romito. Allenatore Garavaglia.

CARONNESE: Paloschi, Fiorella, Sorrentino, Bernacchi, Pisan, Cocuz, Furlan, Confalonieri, Fogal, Di Quinzio, El Fkak. A disposizione: Colombo Nicolò, Robbiati, Cappi, Gondor, Colombo Davide, Minuzzi, Palma, Pliscovaz, Corno. Allenatore Tomasoni.

Arbitro: Mapelli di Monza (assistenti Scorti di Saronno e Ambrosanio di Monza).

Marcatori: 6′ st Furlan, 23′ st Palma (rigore), 42′ st El Fkak.

(foto archivio)

14102026