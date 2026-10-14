Calcio

LEGNANO – Oggi pomeriggio il Legnano ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza, fase regionale, superando 2-0 l’Aurora Cantalupo al termine dei tempi supplementari. Una partita equilibrata, rimasta senza reti per novanta minuti e decisa dai gol di Marcomin e Guri, con un finale caratterizzato da espulsioni e momenti di forte tensione.

Nel primo tempo le occasioni migliori sono state dei lilla. Al 7′ Zoppi si è esibito in una spettacolare mezza rovesciata dal limite, costringendo il portiere ospite a un intervento impegnativo. Al 32′ lo stesso attaccante è scattato in contropiede, approfittando di uno sbilanciamento dell’Aurora, ma il portiere è stato bravo a respingere in uscita. Gli ospiti, comunque, hanno giocato a viso aperto, affacciandosi più volte nell’area legnanese. All’inizio della ripresa si è registrata anche la protesta degli ultras del Legnano, che hanno esposto uno striscione polemico per l’orario della partita, disputata alle 17 anziché in serata a causa di un problema all’impianto di illuminazione dello stadio Mari. Sul campo, il secondo tempo ha offerto poche emozioni. Al 19′ Roncarolo ha tentato la conclusione dalla distanza senza trovare la porta, mentre al 25′ De Bernardi ha sfiorato l’incrocio dei pali. Nel Legnano si è messo in evidenza soprattutto l’ex saronnese Benedetti, protagonista di alcune buone iniziative offensive.

Al 40′ una mischia tra giocatori delle due squadre, nata dopo un fallo sulla trequarti, ha provocato diversi ammoniti, anche sulla panchina dell’Aurora, compreso l’allenatore Gorno. In pieno recupero, al 47′, gli ospiti sono rimasti in dieci per l’espulsione di Mazieres, reo di aver fermato irregolarmente Benedetti lanciato verso la porta.

Sul risultato di 0-0 si è così andati ai supplementari, come previsto dalla formula a eliminazione diretta. Dopo una grande occasione mancata dal Legnano al 7′ del primo tempo supplementare, con un diagonale terminato di pochissimo a lato, è arrivato il vantaggio: Marcomin ha concluso una rapida ripartenza entrando in area e battendo il portiere ospite. La tensione è salita ulteriormente al 3′ del secondo tempo supplementare, quando è stato espulso anche il capitano dell’Aurora, Martiarena. Ne sono seguiti momenti concitati, con numerosi giocatori coinvolti e l’intervento delle forze dell’ordine anche sugli spalti. Al 13′ è arrivato il definitivo 2-0 firmato da Guri, con una conclusione dalla distanza che ha sorpreso il portiere avversario.

Il Legnano di Michele Ferri ha così festeggiato il passaggio ai quarti di finale, mentre per l’Aurora Cantalupo si è concluso il cammino nella competizione.

Legnano-Aurora Cantalup0 2-0 dopo i tempi supplementari (0-0 al 90′)

LEGNANO: Quintiero, Shehaj, Di Lernia, Benedetti, Sartor, Colley, Castiglioni, Zoppi, Cateni, Iotti, Pagani Vittorio. A disposizione: Pagani Gabriele, Graziano, Mira, Todaj, Guri, Barbaro, Marcomin, Vitofrancesco, Locarno. Allenatore: Michele Ferri.

AURORA CANTALUPO: Marelli, Martiarena, Galantucci, Candia, Guedak, Mazieres, Franco, Molina, Roncarolo, Pitronaci, Cagna. A disposizione: Caccia, Elia, Sahnoune, Troncoso, Macaluso, Selmo, De Bernardi, Tibaldo, Furione. Allenatore: Alejandro Gorno.

Arbitro: Alessandro Crespi di Busto Arsizio (assistenti Pietro Vito Santo Russo di Milano e Danylo Rusnak di Saronno).

Marcatori: primo tempo supplementare Marcomin; 13′ secondo tempo supplementare Guri.

Espulsi: 47′ st Mazieres (Aurora Cantalupo); 3′ secondo tempo supplementare Martiarena (Aurora Cantalupo).

(foto: una fase del match)

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