Calcio

MAGENTA – Quindici euro per assistere a una partita di Coppa Italia di Eccellenza. È il prezzo del biglietto fissato per Magenta-Caronnese, incontro valido per gli ottavi di finale regionali, in programma questa sera, mercoledì 14 ottobre, alle 20 allo stadio Plodari. Una decisione che rischia di alimentare ulteriormente il dibattito sul costo degli ingressi negli impianti del calcio dilettantistico, già particolarmente acceso dopo quanto accaduto domenica scorsa proprio a Magenta.

A comunicare ufficialmente il prezzo è stata la società gialloblù, precisando che la tariffa è stata concordata con gli avversari: «Il costo del biglietto d’ingresso sarà di 15 euro, come stabilito di comune accordo tra le due società sportive». Una cifra che supera dunque i 12 euro richiesti domenica in occasione della partita di campionato tra Magenta e Fbc Saronno, conclusa con la vittoria dei biancocelesti per 2-1.

Proprio il prezzo del biglietto aveva provocato la protesta degli ultras saronnesi del Fronte Ribelle, che inizialmente avevano deciso di non entrare allo stadio, rimanendo all’esterno dell’impianto per manifestare il proprio dissenso. Soltanto dopo un confronto con i responsabili della società ospitante e la concessione di una riduzione del prezzo, i sostenitori erano entrati sugli spalti, a primo tempo già iniziato.

L’episodio aveva riportato d’attualità una questione che interessa numerose tifoserie dell’Eccellenza lombarda: quanto è giusto chiedere per assistere a una partita di calcio dilettantistico? Da una parte ci sono le esigenze economiche delle società, chiamate a sostenere costi di gestione sempre più elevati; dall’altra quelle degli appassionati, che spesso affrontano anche le spese delle trasferte per seguire la propria squadra.

La tariffa di 15 euro annunciata per la sfida di questa sera rappresenta quindi un nuovo elemento di discussione, tanto più considerando che si tratta di una gara infrasettimanale, con calcio d’inizio alle 20. Sul campo, intanto, la posta in palio sarà importante. Magenta e Caronnese si contenderanno l’accesso ai quarti di finale della Coppa Italia regionale di Eccellenza, in una sfida che mette di fronte due formazioni dello stesso girone di campionato. Il Magenta ha concluso il proprio comunicato invitando i sostenitori a partecipare numerosi alla partita. Resta da vedere quale sarà la risposta del pubblico, in una serata nella quale, oltre al risultato, potrebbe tornare a far discutere anche il prezzo del biglietto.

(foto: lo stadio di Magenta)

14102026