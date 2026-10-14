Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Ottavi di finale regionali di Coppa Italia per la categoria Eccellenza: oggi alle 17 Legnano-Aurora con arbitro Alessandro Crespi di Busto Arsizio (assistenti Pietro Vito Santo Russo di Milano e Danylo Rusnak di Saronno) e alle 20 Magenta-Caronnese con arbitro Matteo Mapelli di Monza (assistenti Matteo Scorti di Saronno e Marco Ambrosanio di Monza).

La formula di questa fase del torneo prevede la disputa di gare di sola andata, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari il passaggio del turno sarà definito dai calci di rigore.

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(foto Andrea Elli: un precedente match in notturna della Caronnese)

14102026