Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Esordio stagionale ricco di emozioni per la Caronnese Women, che nella prima giornata del campionato di Serie C femminile ha pareggiato 3-3 contro il Torino Women. Una partita combattuta, caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte, dalla rimonta delle rossoblù dopo essere finite sotto di due reti e da un finale infuocato per una rete annullata che ha provocato le proteste della formazione di casa.

La Caronnese, allenata da mister Mastropasqua, è partita con il piede giusto, trovando il vantaggio già al 5′ grazie a Pellegrinelli, protagonista di una splendida conclusione dalla distanza che non ha lasciato scampo al portiere granata. Il Torino ha però reagito, raggiungendo il pareggio al 33′. Le squadre sono così andate al riposo sull’1-1. Nella ripresa sono state le ospiti a prendere l’iniziativa. Al 25′ il Torino Women è passato in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la cui assegnazione è stata contestata dalle padrone di casa. Le granata hanno poi trovato anche la terza rete, portandosi sul 3-1 e mettendo in seria difficoltà la formazione caronnese.

La partita sembrava ormai indirizzata, ma le rossoblù hanno reagito con determinazione. Al 30′ Lattanzio ha accorciato le distanze, riaprendo l’incontro. La Caronnese ha quindi aumentato la pressione offensiva, trovando con Abati il gol del 3-3 e completando una rimonta che ha riacceso l’entusiasmo della squadra e dei sostenitori. Le emozioni non sono però finite. Negli ultimi minuti Pellegrinelli ha colpito la traversa con una conclusione dal limite dell’area e Bini è stata la più rapida ad avventarsi sulla ribattuta, spedendo il pallone in rete. L’arbitro ha tuttavia annullato la marcatura, una decisione duramente contestata dalla Caronnese, che nel proprio comunicato ha espresso forte disappunto per l’episodio.

Le proteste hanno avuto anche conseguenze disciplinari: Badiali, già sostituita e presente in panchina, è stata espulsa con un cartellino rosso diretto, mentre l’allenatore Mastropasqua ha ricevuto un’ammonizione.

Al triplice fischio il risultato è rimasto fissato sul 3-3. Per la Caronnese Women è arrivato dunque un punto al debutto in campionato, accompagnato dalla soddisfazione per la capacità di recuperare due reti di svantaggio, ma anche dal rammarico per una possibile vittoria sfumata nel concitato finale.

14102026