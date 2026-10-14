Calcio

ROTTERDAM – Sconfitta di misura per la Primavera del Como nella seconda giornata di Youth League. Oggi, inizio alle 13, i lariani allenati da Gianluca Falsini hanno perso 1-0 sul campo del Feyenoord a Rotterdam, allo Sportcomplex Varkenoord, al termine di una partita equilibrata e combattuta, decisa soltanto nei minuti conclusivi. Buona la prestazione del Como, che ha affrontato gli olandesi senza timori, costruendo diverse occasioni da rete. Nel primo tempo Tigano ha impegnato due volte il portiere De Mol, mentre nella ripresa sono stati Thiland Herard, Arui e Andrealli a rendersi pericolosi.

La beffa è arrivata all’84’, quando Vinicius Dos Santos, entrato in campo appena un minuto prima, ha realizzato il gol decisivo per il Feyenoord. Nel finale il Como ha cercato il pareggio, sfiorandolo all’89’ con Ballone, la cui conclusione è terminata di pochissimo a lato.

Per i giovani lariani è arrivata così la prima sconfitta europea, dopo l’1-1 dell’esordio contro il Lipsia in casa propria, al centro sportivo di Rovello Porro. Resta comunque una prova incoraggiante sul campo di un avversario di valore. E ora l’attenzione dei tifosi è già rivolta all’impegno interno dei lariani, a Rovello, mercoledì prossimo con un ospite d’eccezione, il Manchester city.

Feyenoord-Como 1907 1-0

Marcatore: 39′ st Vinicius.

FEYENOORD: De Mol, Mahamud, Pieterse, Wessels (15′ st Onunta), Slory, Faik, El Harmouz (27′ st Rueck), Nahany (1′ st Verdonk), Grootfaam, Neijenhuis (38′ st Vinicius), Zinhagel (15′ st Plantinga). A disposizione: Van Bennekom, Baks, Akkermans, Roovers. Allenatore: Lucassen.

COMO: Sgarbi, Grilli, Ronchetti (32′ st Ortelli), De Paoli, Epifani (10′ st Bosze), Cassano (1′ st Papaccioli), Andrealli, Albini, Pisati (1′ st Ballone), Tigano (1′ st Arui), Thiland Herard. A disposizione: Visentin, Arioli, Mazzara, Cauli. Allenatore: Falsini.

Arbitro: Tsakalidis (Grecia).

(foto archivio: precedente match del Como Primavera)

14102026