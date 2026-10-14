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CARONNO PERTUSELLA – Spesso ci si ricorda della protezione civile e dei suoi volontari solo nei momenti di emergenza. In realtà, l’impegno del gruppo è costante durante tutto l’anno e si sviluppa attraverso un lavoro quotidiano fatto di prevenzione, formazione e informazione della popolazione.

Per far conoscere da vicino questa realtà e mostrare cosa c’è dietro le quinte del loro servizio, i volontari del gruppo comunale di protezione civile di Caronno Pertusella e Bariola promuovono per sabato 17 ottobre un open day rivolto a tutta la cittadinanza. L’evento, organizzato a conclusione della settimana nazionale della protezione civile, si terrà dalle 14.30 alle 18.30 in piazza Vittorio Veneto a Caronno Pertusella.

Durante il pomeriggio, i cittadini avranno l’opportunità di incontrare la squadra, scoprire le attività svolte sul territorio e osservare da vicino i mezzi e le attrezzature in dotazione al gruppo. L’appuntamento vuole essere anche un invito aperto a chiunque desideri mettere a disposizione un po’ del proprio tempo per la comunità, scegliendo di unirsi attivamente al gruppo dei volontari.

Per informazioni sull’iniziativa o sulle modalità di adesione è possibile scrivere all’indirizzo e-mail [email protected] oppure contattare il numero telefonico 337-1322461.

(foto d’archivio)

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