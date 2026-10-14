Politica

STRASBURGO – “Parassita è solo chi occupa abusivamente le case comprate dagli altri”: ha risposto così l’europarlamentare Isabella Tovaglieri (Lega-Pfe) all’intervento della collega Ilaria Salis (Avs-Left), che invocava il modello spagnolo nel dibattito sull’Affordable Housing Act in corso a Strasburgo, accusando i proprietari di immobili di percepire ‘rendite parassitarie’.

E rimarca: “Così si calpesta la proprietà privata e si colpevolizzano i proprietari di case private che hanno investito i risparmi di una vita per acquistarle – sostiene Tovaglieri – visto che Salis parla di limitare la rendita è chiaro che la sua specialità, occupare le case, è il modello che propone per tutta l’Europa. Ma gli italiani devono sapere se è questa la piattaforma con cui la sinistra pensa di tornare a governare”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09