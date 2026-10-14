Saronnese

CISLAGO – Anche Cislago ha deciso di posticipare l’accensione degli impianti di riscaldamento, seguendo la strada già intrapresa da altri Comuni della zona, tra cui Busto Arsizio. I termosifoni potranno essere accesi secondo il normale orario soltanto da giovedì 22 ottobre, una settimana dopo la data ordinariamente prevista per i Comuni della fascia climatica E. La decisione è stata ufficializzata dall’Amministrazione comunale con l’ordinanza numero 50 del 14 ottobre 2026, alla luce delle condizioni meteorologiche previste per i prossimi giorni. L’obiettivo è contenere i consumi energetici e ridurre le emissioni in atmosfera, approfittando delle temperature ancora relativamente miti.

Il nuovo periodo di funzionamento degli impianti è stato fissato dal 22 ottobre 2026 all’8 aprile 2027, con un massimo di 14 ore giornaliere, nella fascia compresa tra le 5 e le 23.

Temperature previste

Per quanto riguarda le temperature, il limite è di 19 gradi, con una tolleranza di 2 gradi, nelle abitazioni, mentre negli edifici industriali e artigianali è previsto un massimo di 17 gradi, sempre con una tolleranza di 2 gradi.

L’ordinanza prevede comunque una possibilità di accensione anticipata: qualora le condizioni climatiche lo rendessero necessario, prima del 22 ottobre sarà consentito utilizzare il riscaldamento per un massimo di 7 ore al giorno, sempre tra le 5 e le 23. Restano inoltre in vigore le deroghe stabilite dalla normativa. La scelta di Cislago riporta l’attenzione anche sulle decisioni degli altri Comuni del Saronnese, a partire da Saronno, dove, in assenza di specifiche ordinanze, resta valido il calendario ordinario con accensione consentita dal 15 ottobre.

14102026