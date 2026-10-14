Città

SARONNO – “La possibile crescita dei data center in Lombardia e, più vicino a noi, nel Saronnese pone questioni che non possono essere ignorate. L’innovazione digitale rappresenta un’opportunità importante per le imprese, la ricerca, la pubblica amministrazione e i cittadini, ma gli insediamenti di dimensioni industriali devono essere valutati attentamente, considerando costi, benefici e conseguenze sul territorio”.

Inizia così la nota di Tu@Saronno in tema di data center.

“Non si tratta soltanto di valutare i fabbisogni energetici e idrici, i sistemi di raffreddamento, il rumore e le emissioni, ma anche le infrastrutture necessarie, la viabilità, l’impatto paesaggistico e, soprattutto, il consumo di suolo. Su questo punto, la legge regionale 3 giugno 2026, n. 11, non ci convince pienamente. Pur indicando come preferibili le aree dismesse o già urbanizzate, non introduce un divieto sufficientemente netto all’utilizzo di suolo agricolo o naturale. Prevedere un incremento del contributo di costruzione per gli interventi su aree libere rischia di trasformare la perdita di una risorsa preziosa in una semplice questione economica.

Per Tu@Saronno la priorità deve essere chiara: prima le aree industriali dismesse, degradate o già impermeabilizzate; soltanto in casi eccezionali, adeguatamente motivati e sottoposti a rigorose valutazioni, altre localizzazioni. È inoltre indispensabile valutare gli effetti complessivi degli insediamenti. Quando più data center e infrastrutture si concentrano nella stessa area, le conseguenze su energia, acqua, reti elettriche, rumore, paesaggio e qualità della vita non possono essere considerate separatamente. Serve una valutazione effettiva degli impatti cumulativi, capace di restituire un quadro completo delle trasformazioni previste.

Occorre quindi chiedere alla Regione Lombardia dati completi, trasparenti e aggiornati sui progetti in corso e previsti, sulle richieste di connessione alla rete elettrica, sui consumi attesi e sulle opere infrastrutturali necessarie. È altrettanto importante rendere pienamente operativi gli strumenti di monitoraggio e coordinamento previsti dalla normativa regionale. Un altro aspetto da non sottovalutare è l’evoluzione tecnologica. Le prestazioni e l’efficienza dei sistemi informatici cambiano rapidamente: progettare oggi infrastrutture di grandi dimensioni sulla base dei consumi attuali impone una riflessione sulla loro effettiva necessità nel medio periodo. Il rischio è realizzare strutture sovradimensionate, difficili da riconvertire e destinate a diventare cattedrali nel deserto, con conseguenze ambientali e possibili fenomeni di speculazione edilizia e finanziaria.

Tu@Saronno ritiene che innovazione e tutela del territorio debbano procedere insieme. La transizione digitale non può diventare un’ulteriore occasione per consumare territorio senza una reale valutazione dell’interesse collettivo. La priorità deve essere utilizzare in modo intelligente le aree già compromesse, tutelare quelle libere e garantire che ogni nuova infrastruttura sia realmente necessaria, sostenibile e coerente con le esigenze del territorio.

Per questo proponiamo di convocare congiuntamente le Commissioni consiliari Rigenerazione Urbana e Transizione Ecologica dopo che Regione Lombardia avrà aggiornato la legge regionale, come annunciato alla stampa dal presidente Attilio Fontana. Considerata la natura trasversale delle questioni legate ai data center, riteniamo opportuno affrontare il tema sulla base di un quadro normativo aggiornato e di elementi conoscitivi più completi. Ci auguriamo che le Commissioni consiliari possano essere utilizzate sempre più spesso come luoghi di confronto e approfondimento preventivo, prima di ricorrere alla presentazione di mozioni in Consiglio comunale. Il confronto tra le forze politiche dovrebbe rappresentare il primo passaggio per individuare soluzioni condivise. Qualora le risposte ottenute risultassero insufficienti o insoddisfacenti, si potrà valutare il ricorso a ulteriori iniziative consiliari, evitando di sottrarre agli uffici comunali tempo, risorse ed energie importanti per lo svolgimento delle attività amministrative e dei servizi ai cittadini.

Le Commissioni potranno quindi costituire la sede per avviare un confronto con le forze politiche e le associazioni ambientaliste, con l’obiettivo di elaborare un documento possibilmente condiviso da sottoporre alle amministrazioni comunali del Saronnese. Una posizione comune consentirebbe di chiedere con maggiore forza alla Regione Lombardia un quadro conoscitivo completo e aggiornato dello sviluppo dei data center nell’area del Saronnese, comprendente i progetti esistenti e previsti, i consumi attesi, le richieste di connessione e le infrastrutture necessarie. Solo partendo da informazioni trasparenti e da una visione complessiva sarà possibile valutare gli impatti cumulativi, orientare le scelte future e tutelare efficacemente il territorio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09