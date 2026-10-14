Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Due accessi al pronto soccorso, prima a Garbagnate poi a Magenta, entrambi conclusi con le dimissioni, quindi dopo una visita l’operazione d’urgenza e il ricovero in terapia intensiva. Proprio per far chiarezza su quanto accaduto la moglie di Enrico Saverio Giannino, 64 anniresidente a Vittuone, si è rivolta alla Procura e ai carabinieri dopo il decesso del marito, avvenuto il 10 ottobre in terapia intensiva al Salvini di Garbagnate.

La sequenza degli accessi è stata ricostruita da Repubblica sulla base della denuncia e delle informazioni raccolte. Il 5 ottobre, nel primo pomeriggio, Giannino era arrivato al pronto soccorso di Garbagnate per forti dolori addominali. Dopo una tomografia computerizzata senza mezzo di contrasto, era stato dimesso all’1 circa del 6 ottobre con una diagnosi di ritenzione urinaria e prostatite.

Il dolore era proseguito e il 7 ottobre, alle 3, il 64enne era stato trasportato in ambulanza al Fornaroli di Magenta. Anche questo accesso si era concluso con le dimissioni. L’8 ottobre era quindi tornato a Garbagnate per una visita urologica programmata dopo il primo accesso: durante la visita era stato disposto il trasferimento in pronto soccorso, seguito da un intervento chirurgico urgente e dal ricovero in terapia intensiva. Due giorni dopo era morto.

La denuncia contro ignoti, presentata con l’assistenza dell’avvocato Massimo Alfredo Pintucci, chiede che si proceda per l’eventuale reato di omicidio colposo e per ogni ulteriore reato ravvisabile all’esito delle indagini nei confronti di ignoti e di ogni altro soggetto che dovesse risultare responsabile. Secondo i passaggi pubblicati dal Giorno, sono state richieste l’acquisizione integrale della documentazione sanitaria e la valutazione di un’autopsia o di altro accertamento medico-legale urgente.

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