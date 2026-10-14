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SARONNO – Le donne che si librano in un paesaggio sospeso tra realtà e sogno sono al centro di Le donne volanti e altre storie, la mostra fotografica di Lorenzo Cicconi Massi in programma alla Sala Nevera di Casa Morandi, in viale Santuario 2, nell’ambito della 21esima edizione del Saronno Fotofestival, dal 17 al 25 ottobre. L’autore incontrerà il pubblico sabato 17 ottobre alle 17.

La manifestazione, organizzata dal Gruppo Fotografico Agorà Saronno (Gfas) con il patrocinio e il contributo del Comune di Saronno, propone una settimana di mostre, incontri con gli autori e appuntamenti dedicati ai diversi linguaggi della fotografia.

La mostra sarà aperte secondo un calendario articolato su due fine settimana. Sabato 17 ottobre sarà possibile visitarle dalle 15.30 alle 19, mentre domenica 18 ottobre l’apertura sarà dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Le esposizioni torneranno visitabili sabato 24 ottobre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 e domenica 25 ottobre, giornata conclusiva del festival, con gli stessi orari: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.

“Le donne volanti” raccontano di una terra dagli orizzonti di sogno, in cui le linee sinuose dei colli e le ombre morbide dei campi arati sconfinano nel profilo di donne senza tempo, librandosi in un’eterna danza in bianco e nero.

L’autore

Lorenzo Cicconi Massi si laurea nel 1991 in Sociologia con una tesi dedicata a Mario Giacomelli e al gruppo Misa di Senigallia. Nel 1999 ottiene il primo premio al concorso Canon Giovani Fotografi e, dal gennaio 2000, entra tra i fotografi dell’agenzia Contrasto. Nel 2003 esordisce al cinema come sceneggiatore e regista del lungometraggio Prova a volare, con Riccardo Scamarcio, Ennio Fantastichini e Antonio Catania. Nel 2007 viene premiato al World Press Photo e vince il premio Grin con la serie Fedeli alla tribù. Realizza inoltre il docufilm Mi ricordo Mario Giacomelli.

I suoi lavori vengono esposti a Paris Photo. Nel 2016 Le donne volanti è in mostra a Palazzo Montecitorio, su invito della presidente della Camera. Nel 2017 riceve il premio Scanno dei fotografi, mentre nel 2018 presenta a Capri la mostra La liquidità del movimento, a cura di Denis Curti. Nel 2021 la Fiaf gli attribuisce l’onorificenza Mfi, Maestro della fotografia italiana. Nel 2024 espone il progetto Gli ultimi contadini al Festival della Fotografia Italiana e partecipa alla mostra Il respiro della Terra, una bipersonale con Christian Tasso a cura di Alessia Locatelli. Nel 2025 presenta la personale La forma del fuoco al Polo Museale di Ostra Vetere.

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