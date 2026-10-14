Saronnese

GERENZANO – A tre anni ha cominciato ad appassionarsi alla musica. A tredici si prepara a portare la sua voce sul palco del Tour Music Fest di Milano. Mattia Binda, giovane cantante residente a Gerenzano, si esibirà domani 15 ottobre con “100 Messaggi” di Lazza: un appuntamento che aggiunge una nuova tappa a un percorso fatto di studio, passione e voglia di mettersi in gioco.

Il Tour Music Fest è un concorso musicale europeo dedicato agli artisti emergenti, nato in Italia nel 2007 e aperto a cantanti, cantautori, rapper, musicisti, gruppi e dj. Il percorso unisce selezioni, esibizioni dal vivo e attività di formazione, offrendo ai partecipanti l’occasione di confrontarsi con professionisti del settore e ricevere consigli per crescere artisticamente. Milano ospita il 15 e 16 ottobre una delle tappe delle selezioni dal vivo dell’edizione 2026.

Chi lo conosce racconta che sul palco la timidezza lascia spazio all’energia e alla capacità di coinvolgere chi ascolta. Il microfono, insomma, è un compagno con cui Mattia sembra sentirsi a proprio agio. Ma dietro l’esibizione c’è anche il lavoro quotidiano per coltivare quella passione nata da piccolissimo.

Mattia Binda studia canto alla scuola SimoneLab di Vertemate con Minoprio, diretta dal cantautore Simone Tomassini, che ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2004 e al Festivalbar nel 2005 e ha aperto i concerti di Vasco Rossi. Da quattro anni studia anche chitarra e si dedica alla scrittura di testi e agli arrangiamenti nel rap melodico.

Non soltanto canzoni da interpretare, dunque, ma anche parole e musica con cui trovare una voce tutta sua. Il suo percorso si può seguire su Spotify e YouTube cercando “25AITTAm”.

Adesso l’appuntamento è a Milano: un brano di Lazza, un palco e tredici anni di entusiasmo da trasformare in musica.

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