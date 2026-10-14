Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, lunedì 12 ottobre, ci sono le anticipazioni sul nuovo Piano di governo del territorio di Saronno, un automobilista fermato a Limbiate dopo una guida pericolosa, le condizioni del parcheggio di via Ungaretti e la bocciatura del piano per la transizione ecologica e climatica in consiglio comunale.

L’assessore alla rigenerazione urbana Emilio Guastamacchia ha illustrato in consiglio comunale le linee guida del futuro Pgt di Saronno, la cui approvazione è attesa nelle prossime settimane. Tra gli indirizzi figurano limiti alle densità e alle altezze degli edifici, una maggiore attenzione alla mobilità ciclopedonale, il recupero degli spazi pubblici e la valorizzazione del torrente Lura. Previsti anche nuovi collegamenti verdi tra i quartieri e interventi per contrastare le isole di calore, con una revisione urbanistica da portare avanti insieme a quella del piano della mobilità.

A Limbiate un automobilista di 37 anni è stato fermato dalla polizia locale dopo essere stato visto procedere a zig zag, con continue sbandate. Il test preliminare è risultato positivo alla cocaina, mentre l’alcoltest ha dato esito negativo. Nell’auto gli agenti hanno trovato anche due coltelli, uno con una lama di circa 20 centimetri. L’uomo, che si è rifiutato di sottoporsi agli ulteriori accertamenti tossicologici in ospedale, è stato denunciato.

Un posto auto riservato alle persone con disabilità, ma con un albero e un’aiuola in cemento proprio davanti: è la situazione segnalata nel parcheggio pubblico di via Ungaretti, a Saronno, vicino ai campi di baseball e softball e al minigolf. L’area, gratuita e con circa 80 stalli, presenta anche strisce quasi cancellate, segnaletica poco chiara, buche e illuminazione insufficiente. Un quadro che riaccende l’attenzione sulla necessità di una sistemazione complessiva del parcheggio.

Il consiglio comunale di Saronno ha bocciato la proposta di delibera sul Piano integrato per la transizione ecologica e climatica (Pitec). Nel corso della seduta sono state ritirate tre mozioni, mentre gli ultimi due punti all’ordine del giorno sono stati rinviati a una riunione successiva. Tra i temi affrontati anche il coordinamento sovracomunale sui data center, con l’ipotesi di un confronto in commissione per condividere le informazioni sui progetti e sui loro possibili effetti ambientali.

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