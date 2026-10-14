I più letti di ieri: le linee guida del Pgt, i controlli antidroga, il parcheggio con l’albero davanti e il Pitec bocciato
14 Ottobre 2026
SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, lunedì 12 ottobre, ci sono le anticipazioni sul nuovo Piano di governo del territorio di Saronno, un automobilista fermato a Limbiate dopo una guida pericolosa, le condizioni del parcheggio di via Ungaretti e la bocciatura del piano per la transizione ecologica e climatica in consiglio comunale.
L’assessore alla rigenerazione urbana Emilio Guastamacchia ha illustrato in consiglio comunale le linee guida del futuro Pgt di Saronno, la cui approvazione è attesa nelle prossime settimane. Tra gli indirizzi figurano limiti alle densità e alle altezze degli edifici, una maggiore attenzione alla mobilità ciclopedonale, il recupero degli spazi pubblici e la valorizzazione del torrente Lura. Previsti anche nuovi collegamenti verdi tra i quartieri e interventi per contrastare le isole di calore, con una revisione urbanistica da portare avanti insieme a quella del piano della mobilità.
Saronno, Guastamacchia svela le linee guida del Pgt: limiti alle altezze, più mobilità lenta, qualità urbana e nuovi spazi verdi
A Limbiate un automobilista di 37 anni è stato fermato dalla polizia locale dopo essere stato visto procedere a zig zag, con continue sbandate. Il test preliminare è risultato positivo alla cocaina, mentre l’alcoltest ha dato esito negativo. Nell’auto gli agenti hanno trovato anche due coltelli, uno con una lama di circa 20 centimetri. L’uomo, che si è rifiutato di sottoporsi agli ulteriori accertamenti tossicologici in ospedale, è stato denunciato.
Limbiate, guida a zig zag per le strade della città: positivo al test antidroga, aveva due coltelli in auto
Un posto auto riservato alle persone con disabilità, ma con un albero e un’aiuola in cemento proprio davanti: è la situazione segnalata nel parcheggio pubblico di via Ungaretti, a Saronno, vicino ai campi di baseball e softball e al minigolf. L’area, gratuita e con circa 80 stalli, presenta anche strisce quasi cancellate, segnaletica poco chiara, buche e illuminazione insufficiente. Un quadro che riaccende l’attenzione sulla necessità di una sistemazione complessiva del parcheggio.
Saronno, parcheggio per disabili con un albero davanti: il paradosso di via Ungaretti
Il consiglio comunale di Saronno ha bocciato la proposta di delibera sul Piano integrato per la transizione ecologica e climatica (Pitec). Nel corso della seduta sono state ritirate tre mozioni, mentre gli ultimi due punti all’ordine del giorno sono stati rinviati a una riunione successiva. Tra i temi affrontati anche il coordinamento sovracomunale sui data center, con l’ipotesi di un confronto in commissione per condividere le informazioni sui progetti e sui loro possibili effetti ambientali.
Saronno, consiglio comunale: bocciato il Pitec per il clima, tre mozioni ritirate, due rinviate
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