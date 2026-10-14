Groane

LAINATE – Un nuovo data center potrebbe sorgere nell’area dell’ex stabilimento Alfa Romeo di Lainate, lungo le strade provinciali 300 e 109, nelle vicinanze delle autostrade A8 e A9. A segnalare l’esistenza del progetto è l’Osservatorio Datacenter Comitato Rhodense, che ha diffuso un comunicato per richiamare l’attenzione sulle possibili conseguenze ambientali ed energetiche dell’insediamento.

I (possibili) numeri del progetto

Secondo le informazioni raccolte dal comitato, l’intervento riguarderebbe la realizzazione di un’infrastruttura tecnologica caratterizzata da un elevato fabbisogno di energia elettrica. Tra gli elementi che renderebbero interessante la localizzazione ci sarebbe proprio la vicinanza alla rete elettrica ad alta tensione, con linee da 132 e 380 kV. Si tratta, per il momento, di informazioni rese note dall’Osservatorio, mentre restano da chiarire diversi aspetti fondamentali dell’operazione. Lo stesso comitato ha precisato di non disporre ancora di dati completi sulle dimensioni dell’insediamento, sulla potenza elettrica richiesta e sulle tempistiche previste per la sua eventuale realizzazione.

La segnalazione si inserisce in un contesto territoriale nel quale i progetti per nuovi centri di elaborazione dati stanno suscitando crescente attenzione, non soltanto nell’Alto Milanese ma anche nel Saronnese e nei comuni limitrofi. Al centro del dibattito ci sono soprattutto i consumi di energia e acqua, l’impatto ambientale e le effettive ricadute economiche e occupazionali per le comunità interessate. «La crescente diffusione di data center nell’Alto Milanese desta preoccupazione per i possibili impatti ambientali, i consumi energetici e idrici e le effettive ricadute sul territorio», ha sottolineato l’Osservatorio Datacenter Comitato Rhodense.

La scelta di utilizzare un’ex area industriale rappresenterebbe un elemento significativo sotto il profilo della riqualificazione urbanistica, ma secondo gli attivisti non sarebbe sufficiente, da sola, a garantire la sostenibilità dell’intervento. «Anche la riqualificazione di aree industriali dismesse richiede valutazioni attente e trasparenti», ha osservato il comitato, chiedendo che le decisioni siano accompagnate da adeguati approfondimenti e da un effettivo coinvolgimento della popolazione. Da qui l’appello rivolto a cittadini, associazioni e amministrazioni locali affinché seguano con attenzione l’evoluzione della vicenda. L’Osservatorio ha annunciato che continuerà a monitorare il progetto, in attesa di ulteriori informazioni che permettano di comprenderne caratteristiche, dimensioni e possibili conseguenze sul territorio.

La questione dei data center si conferma così uno dei temi emergenti nel dibattito urbanistico e ambientale dell’area compresa tra l’Alto Milanese e il Saronnese, dove l’interesse degli operatori del settore si confronta con le richieste di trasparenza e tutela del territorio avanzate dalle comunità locali.

(foto: un rendering del progetto)

14102026