Città

SARONNO – La nuova scuola Rodari e il suo rapporto con il territorio saranno al centro del primo appuntamento pubblico di Saronno Civica, la nuova associazione politico-culturale nata per promuovere partecipazione, confronto e idee sul futuro della città. L’incontro è in programma giovedì 15 ottobre alle 17 nell’auditorium della scuola Aldo Moro.

Il convegno, dal titolo “L’apprendimento tra natura, territorio e comunità. Le nuove prospettive educative e la scuola Rodari”, vedrà la partecipazione del professor Roberto Farnè dell’Università di Bologna, che approfondirà le opportunità offerte dalla didattica all’aperto e dal rapporto tra scuola e territorio.

L’obiettivo è riflettere su come una città possa diventare un luogo di apprendimento, valorizzando non soltanto gli spazi scolastici, ma anche parchi, associazioni, luoghi della cultura e relazioni tra le persone. Un tema che prende spunto proprio dalla nuova scuola Rodari, considerata dai promotori un investimento importante e un’opportunità per sperimentare nuove modalità educative.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per presentare alla cittadinanza Saronno Civica, realtà che nasce dall’esperienza di un gruppo di persone, alcune delle quali hanno ricoperto incarichi amministrativi negli ultimi anni.

“Quei quattro anni ci hanno insegnato molto. Ci hanno dato consapevolezza e una conoscenza ancora più profonda di Saronno, delle sue potenzialità e delle sue aspirazioni”, spiegano i promotori, sottolineando la volontà di mettere questo patrimonio di conoscenze al servizio della comunità.

Il filo conduttore dell’associazione è racchiuso nel motto “legàti a Saronno”, che richiama sia il sentimento di appartenenza alla città sia l’invito a costruire legami con chi la vive quotidianamente, la frequenta per lavoro, studio o per utilizzare i suoi servizi.

“Vogliamo continuare ad occuparci della città provando a portare esperienze, idee, approfondimenti, confronti, proposte”, spiegano dall’associazione.

L’incontro del 15 ottobre è aperto a insegnanti, genitori, amministratori e cittadini interessati ad approfondire il tema dell’educazione e a conoscere la nuova realtà associativa.

Per informazioni e per aderire a Saronno Civica è possibile scrivere all’indirizzo [email protected].

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