Groane

CESANO MADERNO – Streghe, antichi processi, superstizioni e misteri saranno protagonisti della nuova mostra ospitata a Palazzo Arese Borromeo, in via Borromeo. Si intitola “Stregherie” l‘esposizione che aprirà al pubblico venerdì 16 ottobre e resterà visitabile fino al 31 gennaio 2027, proponendo un percorso immersivo dedicato alla figura della strega, tra storia, cultura e immaginario collettivo.

L’inaugurazione è in programma giovedì 15 ottobre alle 18, negli spazi della storica residenza di Cesano Maderno, che per l’occasione si trasformerà in un luogo di scoperta e riflessione su uno dei fenomeni più controversi della storia europea. L’obiettivo dell’esposizione è andare oltre gli stereotipi e i pregiudizi che per secoli hanno accompagnato la figura della strega, tradizionalmente rappresentata come un personaggio demoniaco e malvagio. Il percorso propone invece una rilettura che mette al centro la conoscenza, la libertà e la resistenza culturale, interrogandosi sulle persecuzioni e sulle paure che hanno segnato intere epoche.

Tra i materiali esposti figurano rare stampe dell’Ottocento e oggetti originali concessi dal Museo della Stregoneria di Torino, testimonianze che permetteranno ai visitatori di avvicinarsi a credenze, rituali e rappresentazioni legate al mondo della magia e della stregoneria. Uno degli elementi più suggestivi della mostra sarà la cosiddetta “Stanza del Processo”, un’installazione realizzata con la collaborazione dell’Archivio di Stato di Modena. I visitatori potranno immedesimarsi nella vicenda di una donna accusata di stregoneria, ripercorrendo un autentico caso inquisitoriale risalente al 1539.

Un’esperienza che promette di andare oltre la semplice esposizione di reperti, coinvolgendo direttamente il pubblico e invitandolo a riflettere sui meccanismi dell’accusa, della paura e della discriminazione. L’iniziativa arricchirà il calendario culturale autunnale di Cesano Maderno e offrirà anche ai visitatori provenienti dal Saronnese e dalla Brianza un’occasione per scoprire Palazzo Arese Borromeo attraverso una proposta espositiva decisamente insolita. La mostra “Stregherie” sarà aperta dal 16 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027. Informazioni sulle modalità di visita e sugli orari di apertura saranno disponibili attraverso i canali ufficiali di Palazzo Arese Borromeo.

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