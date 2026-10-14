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SARONNO – Sacchi neri colmi di immondizia, bottiglie, avanzi di cibo, cartoni della pizza, biciclette abbandonate e persino scarti provenienti dall’edilizia. I boschi tra Saronno, Caronno Pertusella e Cesate stanno diventando una vera e propria mappa degli scarichi abusivi, con nuovi ritrovamenti segnalati da chi frequenta le ultime aree verdi a sud della città.

A testimoniare la situazione sono soprattutto cittadini che percorrono a piedi o in bicicletta le stradine di campagna. Gli abbandoni non sembrano episodi isolati: i rifiuti compaiono in diversi punti e fanno pensare, in molti casi, a persone che raggiungono le zone più appartate in automobile per liberarsi indisturbate del proprio carico.

Tra Cascina Colombara e Cascina Emanuela

Uno dei punti maggiormente interessati è la fascia verde tra Cascina Colombara e Cascina Emanuela. Negli ultimi giorni sono stati individuati sacchetti di immondizia indifferenziata, bottiglie e bottigliette, cartoni della pizza e resti di cibo.

In un altro punto sono comparsi una decina di grossi sacchi neri pieni di rifiuti, lasciati direttamente nel verde.

A Caronno anche piastrelle e mattoni

Spostandosi verso Caronno Pertusella, cambia in parte la tipologia degli abbandoni ma non il problema. Nei giorni scorsi sono stati infatti segnalati anche materiali e scarti dell’edilizia, comprese piastrelle e mattoni.

Si delinea così una sorta di percorso del degrado che attraversa le aree boschive a cavallo dei diversi comuni, favorito anche dalla presenza di stradine sterrate e punti poco visibili dalle arterie principali.

Non solo rifiuti: i precedenti legati allo spaccio

Sono peraltro zone già finite in passato sotto osservazione per altri problemi. Proprio in questi boschi erano state segnalate presenze legate allo spaccio di droga e le forze dell’ordine erano intervenute individuando bivacchi utilizzati dai pusher nell’attesa dei clienti.

Da qui la richiesta avanzata da diversi frequentatori della zona: installare fototrappole nei punti più sensibili, per identificare chi raggiunge i boschi per scaricare illegalmente i propri rifiuti e procedere con sanzioni e, quando ne ricorrano gli estremi, denunce.

Saronno sud, almeno una buona notizia

In questa mappa del degrado c’è anche un segnale positivo. A fine settembre è stato ripulito il parcheggio della stazione ferroviaria di Saronno sud e le aree immediatamente circostanti, dove durante l’estate si era accumulata una notevole quantità di rifiuti.

La spazzatura è stata rimossa e l’area si presenta ora in condizioni decisamente migliori. Tra chi utilizza abitualmente lo scalo resta soprattutto un auspicio: «Speriamo che la situazione rimanga così, almeno per un po’».

140102026