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SARONNO – Mercoledì 14 ottobre, secondo le previsioni di 3B Meteo, sarà una giornata di bel tempo a Saronno, con sole splendente per l’intero arco della giornata e nessuna pioggia prevista. Le temperature saranno comprese tra una minima di 11°C e una massima di 21°C. I venti saranno deboli da Nord-Nordest al mattino e da Sud nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

Dopo le nubi dei giorni precedenti, il sole tornerà a dominare il cielo del Saronnese. Le condizioni resteranno stabili per tutta la giornata, con temperature massime in aumento fino a 21°C e minime che scenderanno a 11°C nelle ore più fredde. Non sono attese precipitazioni e il tempo si manterrà asciutto.

In Lombardia un campo di alta pressione garantirà condizioni stabili e soleggiate su tutto il territorio. Sulle basse pianure occidentali e orientali, sulle pedemontane e alte pianure, sulle Prealpi occidentali e orientali, sulle Orobie e sulle Alpi Retiche i cieli saranno sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. I venti saranno molto deboli dai quadranti nord-orientali, in rotazione verso Sudovest. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3600 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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