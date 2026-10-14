Città

SARONNO – “Nella seduta del consiglio comunale del 12 ottobre è stata respinta la proposta relativa alle linee di indirizzo per il Piano Integrato per la Transizione Ecologica e Climatica (Pitec), il documento strategico presentato da un consigliere di minoranza con l’obiettivo di orientare le future politiche ambientali e territoriali della città”.

E’ l’esordio della nota di Raffaele Fagioli consigliere della Lega in merito al primo punto dell’ultima assemblea cittadina.

“Il primo elemento che emerge dal dibattito è certamente positivo: finalmente il Consiglio comunale è stato chiamato a confrontarsi su una questione che riguarda il futuro della città e non soltanto la gestione dell’ordinario. Ambiente, resilienza urbana, gestione delle acque meteoriche, qualità dell’aria, verde pubblico ed efficienza energetica sono temi reali che ogni amministrazione moderna deve affrontare con serietà.

Proprio per questo, tuttavia, riteniamo necessario distinguere tra la condivisione degli obiettivi generali e la validità degli strumenti proposti per perseguirli.

La bocciatura del Pitec rappresenta anzitutto un dato politico significativo. Colpisce infatti che una delle principali discussioni strategiche sul futuro di Saronno sia stata promossa dall’opposizione e non dall’amministrazione comunale. La definizione della visione della città, delle priorità e delle scelte di governo dovrebbe essere una responsabilità diretta del Sindaco e della Giunta, non il risultato di iniziative che nascono al di fuori della maggioranza.

La Lega non ha mai negato l’importanza delle sfide ambientali. Siamo però convinti che la sostenibilità non possa essere interpretata come un insieme indistinto di obiettivi, vincoli e dichiarazioni di principio. La sostenibilità deve saper convivere con la tutela del tessuto produttivo, con le esigenze delle famiglie, con la vitalità del commercio locale e con la sostenibilità economica delle decisioni pubbliche.

Il documento discusso conteneva numerosi spunti condivisibili, ma presentava anche un catalogo molto ampio di indirizzi, metodologie e obiettivi privi di una chiara gerarchia di priorità. Molti dei temi richiamati trovano già spazio nelle normative vigenti e negli strumenti di pianificazione comunale. Per questo motivo riteniamo che il futuro Piano di Governo del Territorio debba mantenere piena autonomia nelle proprie scelte programmatorie e pianificatorie.

Una città non migliora perché produce un numero maggiore di documenti strategici. Migliora quando individua poche priorità concrete, le finanzia e le realizza. È su questo terreno che i cittadini giudicheranno l’azione amministrativa nei prossimi anni.

L’esito della votazione conferma che esistono sensibilità differenti su come affrontare le questioni ambientali e climatiche. La Lega continuerà a sostenere una visione fondata sull’equilibrio tra tutela dell’ambiente, sviluppo economico, qualità della vita e realizzabilità concreta degli interventi.

Oggi più che mai chiediamo all’amministrazione comunale di assumersi fino in fondo la responsabilità di indicare una direzione chiara per il futuro di Saronno, trasformando le dichiarazioni di principio in scelte concrete, finanziate e misurabili.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09