Comasco

ROVELLASCA – Bottiglie di vino vuote abbandonate nel sottobosco, in mezzo alla vegetazione del Parco del Lura. È quanto segnalato nelle scorse ore sui social da una cittadina, che ha denunciato la presenza di numerosi contenitori di vetro lasciati nell’area verde di via Parini, a Rovellasca.

La segnalazione è comparsa nel gruppo Facebook “Se di Rovellasca sei…” accompagnata da un commento tanto ironico quanto amareggiato: «Vineria all’aperto… Parco del Lura, via Parini… Che vergogna». Una situazione che ha suscitato indignazione per l’ennesimo episodio di abbandono di rifiuti in un’area naturale frequentata da chi ama passeggiare, correre o semplicemente trascorrere qualche momento all’aria aperta.

Il Parco del Lura rappresenta uno dei principali polmoni verdi del territorio, estendendosi tra il Saronnese e la Bassa Comasca. Un patrimonio ambientale che continua però a fare i conti con comportamenti incivili, come dimostrano le segnalazioni di scarichi abusivi e rifiuti abbandonati già registrate in passato. In questo caso a colpire è soprattutto la quantità di bottiglie di vino vuote che, secondo la segnalazione, sarebbero state lasciate nel sottobosco. Oltre al degrado ambientale, la presenza di contenitori di vetro comporta il rischio che possano rompersi, diventando pericolosi per le persone e gli animali che frequentano l’area. Non è chiaro chi abbia abbandonato le bottiglie né quando sia avvenuto l’episodio. Resta però il problema di un comportamento che danneggia uno spazio naturale pubblico e rende necessari interventi di pulizia.

La nuova segnalazione richiama ancora una volta l’attenzione sull’importanza di tutelare il Parco del Lura, evitando che boschi e sentieri diventino luoghi dove disfarsi illegalmente dei propri rifiuti.

(foto: particolare di una delle immagini comparse sul web per testimoniare l’accaduto)

14102026