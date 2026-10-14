Cronaca

SARONNO – Urla e bottiglie lanciate in un cortile di corso Italia hanno svegliato i residenti intorno alle 00.20, nella notte tra venerdì e sabato. Un altro episodio che ha alimentato la rabbia di chi abita in centro e deve fare i conti con gli schiamazzi notturni.

Secondo quanto raccontato dai residenti, le grida e il rumore delle bottiglie che si rompevano sono stati sentiti anche da chi era già a letto, dentro casa. Qualcuno è uscito e ha urlato a sua volta per cercare di allontanare gli intrusi.

La mattina successiva, nel cortile, sono rimasti i segni dell’accaduto: cocci di vetro sparsi in diversi punti. I residenti hanno cercato, confrontandosi, di ricostruire l’accaduto ma al momento non si sa con precisione le cause del gesto. Ossia e sia avvenuto in seguito ad una lite o se sia stata una bravata magari da parte di chi aveva alzato troppo il gomito.

Al momento non risulta che sia stata sporta denuncia, ma dell’episodio si è parlato molto tra i residenti, già alle prese con altri problemi legati agli schiamazzi notturni. A pesare è soprattutto l’esasperazione per l’ennesima notte di riposo interrotta.

(foto articolo)

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