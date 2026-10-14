Città

SARONNO – Una commissione per mettere in comune le informazioni raccolte sui data center e avviare un confronto tra tutte le forze politiche. È la proposta avanzata dalla sindaca Ilaria Maria Pagani durante il consiglio comunale del 12 ottobre, al termine del dibattito sulla mozione di Forza Italia presentata da Lorenzo Azzi. Un’apertura che ha portato al ritiro del documento, senza arrivare alla votazione. “Potrebbe anche essere che si faccia una commissione preventiva all’interno della quale si portano tutte le informazioni che ciascuno ha raccolto“, ha proposto Pagani, indicando la possibilità di un ragionamento congiunto con tutto il consiglio.

La mozione chiedeva che Saronno assumesse un ruolo di capofila nel coordinamento dei comuni interessati dagli insediamenti. Azzi ha richiamato una mappatura presentata ad agosto a Cesate, costruita sui dati pubblici di Terna, con 22 richieste di connessione in un raggio di circa dieci chilometri e oltre quattro gigawatt di potenza complessiva. Lo stesso consigliere ha precisato che una richiesta di connessione non equivale a un progetto autorizzato e che la potenza richiesta non coincide con il consumo effettivo. “Noi non siamo contro i data center”, ha chiarito Azzi. “Un conto è governarla l’innovazione, un altro conto invece è subirla”. Il documento proponeva un tavolo sovracomunale entro sessanta giorni, un censimento ufficiale e una valutazione degli impatti complessivi su energia, acqua, rumore, infrastrutture e consumo di suolo. Tra le richieste anche monitoraggi prima dell’avvio degli impianti, priorità alle aree dismesse, tutela dei terreni agricoli, recupero del calore e pubblicazione delle informazioni sul sito comunale.

L’assessore alla rigenerazione urbana Emilio Guastamacchia ha condiviso la necessità di affrontare il tema oltre i confini dei singoli comuni, contestando però lo strumento proposto. Nella sua analisi, la legge regionale prevede già conferenze di concertazione e una cabina di regia per valutare anche gli effetti cumulativi degli insediamenti. “Condividiamo il problema, condividiamo la necessità di una visione sovracomunale”, ha spiegato, proponendo di sollecitare la Regione a rendere operativi questi strumenti e a fornire ai comuni un quadro completo e aggiornato.

Rienzo Azzi, di Forza Italia, ha ribadito il significato politico dell’iniziativa: “Mettere insieme i comuni su questo problema possa dare maggiore forza alla richiesta di essere ascoltati”. Massimiliano D’Urso, di Tu@Saronno, ha invece sostenuto il ricorso alla regia regionale e invitato al ritiro della mozione, evidenziando soprattutto il rischio di consumo di suolo agricolo. Mauro Rotondi del Pd ha richiamato la tutela della salute e delle risorse ambientali, mentre Luca Amadio, di Futuro Nazionale, ha chiesto ai proponenti di mantenere il documento e arrivare a un voto. Augusto Airoldi, di Saronno Civica, ha cercato una mediazione: “Su questo tema ovviamente più elementi di convergenza che elementi di divergenza”. Ha quindi presentato un emendamento per sostituire l’impegno ad assumere formalmente il ruolo di capofila con la proposta agli altri comuni del Saronnese di affidarlo a Saronno.

Lorenzo Azzi si è detto disponibile anche al ritiro, chiedendo però un documento condiviso da portare al successivo consiglio. La sindaca ha invitato ad attendere gli sviluppi della revisione della normativa regionale prima di definire gli impegni: “Non c’è nessuna difficoltà da parte dell’amministrazione di fare delle valutazioni sulla questione dei data center però vorrei che si partisse da una normativa chiara e che ci desse degli indirizzi corretti. Da qui la proposta della commissione e la decisione finale di Azzi: “La proposta ci sembra assolutamente ragionevole pertanto diamo credito e ritiriamo la mozione”.

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