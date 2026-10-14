Città

SARONNO – Corrente elettrica a singhiozzo questa mattina, mercoledì 14 ottobre, in diverse zone di Saronno. Tra le 10.30 e le 11 si sono verificate due brevi interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica, durate ciascuna poco più di un minuto. Disagi nel complesso limitati, ma sufficienti a creare qualche inconveniente nelle abitazioni e negli uffici interessati.

Le interruzioni sono state avvertite, tra l’altro, nella zona a sud del centro cittadino, dove la corrente è mancata improvvisamente per poi tornare dopo pochi istanti. La situazione si è ripetuta una seconda volta a breve distanza dalla prima. Qualche problema soprattutto per chi stava lavorando da casa, magari davanti al computer fisso, ritrovandosi improvvisamente con lo schermo spento e il lavoro interrotto. Disagi anche per le apparecchiature elettriche e per le connessioni internet domestiche, con modem e router costretti a riavviarsi.

Secondo le indicazioni di E-Distribuzione, all’origine dei problemi ci sarebbe stato un guasto alla rete elettrica che ha interessato utenze distribuite in diversi quartieri cittadini.

Le aree interessate

Tra le zone coinvolte figurano l’area attorno allo stadio Colombo Gianetti, via Bainsizza, via Roma, via Filippo Reina, via Don Luigi Monza, via Miola e via Vecchia per Ceriano. Un’area piuttosto estesa della città, con interruzioni che non hanno necessariamente interessato tutte le utenze contemporaneamente.

Fortunatamente, almeno per quanto riguarda i due episodi segnalati nella tarda mattinata, il ritorno dell’energia elettrica è avvenuto nel giro di pochissimo tempo, senza provocare particolari conseguenze. Resta comunque il piccolo inconveniente per chi si è ritrovato a dover riaccendere il computer, ripristinare la connessione internet o recuperare il lavoro eventualmente non salvato. Un guasto di breve durata, dunque, ma sufficiente a ricordare quanto anche pochi istanti senza elettricità possano incidere sulle attività quotidiane, soprattutto per chi lavora da remoto.

14102026