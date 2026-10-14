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BARI – Impresa storica per i giovani studenti dell’istituto comprensivo Leonardo Da Vinci di Saronno che, al Trofeo CONI Estate 2026 di Baseball5 disputato a Bari tra il 4 e il 7 ottobre scorso, conquistano la medaglia d’oro trascinando la Lombardia sul tetto d’Italia nella fase finale nazionale della manifestazione alla quale hanno partecipato ben 120 giovanissimi atleti tra i 10 e i 14 anni rappresentanti di 17 regioni d’Italia.

Guidati dai professori Benito Mazzeo e Rocco Calò insieme al tecnico dei Braves di Ceriano Laghetto Rolando Santana Diaz, i protagonisti assoluti sono stati indubbiamente i saronnesi Carolina Cremona, Maia Monaco, Martina Vellone, Giorgia Colombo, Simone Vena, Matteo Anversa e Lorenzo Costato che, superando in finale con una prestazione sopra i limiti della perfezione l’imbattuta Emilia Romagna per 6-0, sono riusciti a salire sul gradino più alto del podio del torneo di baseball5 organizzato dal CONI.

Dietro questa fantastica vittoria c’è una altrettanto spettacolare iniziativa dell’Istituto Leonardo Da Vinci. Infatti, la squadra saronnese è nata all’interno di un progetto scolastico pomeridiano ideato per favorire l’inclusione e la partecipazione degli studenti a scuola riuscendo, così, a coinvolgere i giovani in attività mai praticate prima d’ora, come lo stesso baseball5. L’iniziativa scolastica, portata avanti all’istituto Leonardo Da Vinci di Saronno, è riuscita, così, a trasformare il tempo libero in una straordinaria opportunità di crescita personale e sportiva come confermato dal magnifico e prestigioso risultato ottenuto durante il Trofeo CONI Estate di Bari dimostrando, pertanto, il profondo valore dello sport scolastico come strumento di aggregazione e coesione.

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