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SARONNO – Giochi da tavolo e di ruolo per lavorare su relazioni, inclusione e partecipazione. Saronno in Gioco amplia la proposta della sua terza edizione con “Gioco quindi sono”, una giornata dedicata al gioco come strumento educativo e di benessere. L’appuntamento è sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 18, alla Fondazione Daimon, in via Legnani 4. Il 14 e 15 novembre tornerà invece la manifestazione aperta agli appassionati e a chi vuole avvicinarsi per la prima volta al mondo dei giochi.

La novità, denominata Saronno in Gioco Edu, si rivolge soprattutto a insegnanti, educatori, professionisti della cura e a chi lavora nelle relazioni. È organizzata in collaborazione con Fondazione Daimon, l’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Saronno e Fondazione Artos. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria, e per i docenti le ore sono riconosciute come formazione in servizio.

Il programma prevede una mattina di approfondimento con relatori accademici e professionisti e un pomeriggio di laboratori dedicati a scuola, cura e relazioni. Tra gli ospiti Francesca Antonacci, professoressa ordinaria di Pedagogia del gioco all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, e Matteo Zanon, psicologo che lavora anche con ragazzi in situazione di ritiro sociale. Gli organizzatori annunciano un centinaio di partecipanti, con alcuni laboratori già al completo.

“Quando abbiamo iniziato, l’idea era molto semplice: portare a Saronno la nostra passione per i giochi e creare un’occasione perché le persone potessero incontrarsi attorno a un tavolo”, racconta Fabrizio Reina, direttore creativo di Saronno in Gioco e docente di Fondazione Daimon. “Con Saronno in Gioco Edu facciamo un ulteriore passo: vogliamo condividere questa esperienza con chi lavora quotidianamente con bambini, ragazzi e adulti e mettere a disposizione strumenti ed esperienze concrete”.

La nuova proposta arriva dopo un anno di collaborazioni sul territorio. I volontari hanno formato alcuni ragazzi dello Spazio Giovani di via Benetti alla conduzione dei giochi e animato i mercoledì sera dell’Estate Divina con “Giochi in Villa”. Con il loro supporto, la biblioteca di Saronno ha costruito una ludoteca con circa 150 giochi a disposizione del pubblico. Al Collegio Arcivescovile Castelli sono state organizzate serate di socializzazione attraverso il gioco da tavolo per un intero quadrimestre. Il gruppo ha partecipato anche alla Milano Comics and Games, il 12 e 13 settembre a Malpensa Fiere.

“Il gioco è uno strumento semplice, ma non per questo banale”, sottolinea Renzo Bertoldo, presidente di Fondazione Daimon. “Può diventare un modo concreto per costruire relazioni, allenare competenze e creare occasioni di partecipazione”.

Un plauso all’iniziativa è arrivata anche dall’assessora alla Cultura Maria Cornelia Proserpio che ha lodato la crescita dell’iniziativa.

Il 14 e 15 novembre la terza edizione di Saronno in Gioco proporrà due giorni di giochi da tavolo e di ruolo, con titoli da provare e volontari disponibili a spiegare le regole. Per sostenere le attività, il gruppo aderisce a “30 giorni per donare”, iniziativa della Fondazione Comunitaria del Varesotto che prevede il raddoppio delle donazioni raccolte fino a un massimo di 2.500 euro.

Programma e informazioni sono disponibili su www.saronnoingioco.it, mentre per la giornata formativa e le iscrizioni il riferimento è www.saronnoingioco.it/edu.

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