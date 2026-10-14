Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Ore di apprensione questa mattina, mercoledì 14 ottobre, per la scomparsa di un ragazzo di 13 anni, uscito di casa per andare a scuola ma mai arrivato in classe. Una vicenda che fortunatamente si è conclusa nel migliore dei modi, grazie al rapido intervento della polizia locale e dei carabinieri. Dietro l’allontanamento, come è emerso successivamente, c’era il timore di affrontare una verifica scolastica.

L’allarme è scattato quando è stata segnalata l’assenza del ragazzo. Gli agenti della polizia locale hanno immediatamente avviato le ricerche, cercando inizialmente di localizzare il suo telefono cellulare. Il dispositivo, però, era rimasto nell’abitazione, rendendo impossibile seguirne gli spostamenti attraverso questo sistema. È stato quindi organizzato un pattugliamento capillare del territorio, in collaborazione con i carabinieri della stazione cittadina. Le operazioni sono state affiancate dal controllo delle telecamere di videosorveglianza comunali e di quelle delle stazioni ferroviarie.

Le ricerche hanno dato rapidamente esito positivo. Il tredicenne è stato individuato da una pattuglia della polizia locale, con il supporto del comandante Stefano Di Maria, che ha coordinato direttamente sul campo le operazioni. Il ragazzo era in buone condizioni di salute ed è stato riaffidato alla madre. Soltanto dopo il ritrovamento è stato chiarito il motivo dell’allontanamento: il giovane aveva deciso di non presentarsi a scuola perché particolarmente preoccupato per una verifica prevista proprio nella giornata di oggi.

Soddisfazione e sollievo sono stati espressi dal sindaco Daniele Davide Barletta, che ha ringraziato gli operatori intervenuti. «Mi congratulo ed esprimo riconoscenza alla polizia locale ed ai carabinieri per la brillante e rapida operazione», ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come il ritrovamento del ragazzo e il suo ritorno dalla madre rappresentino un motivo di grande sollievo. Il sindaco ha inoltre espresso la vicinanza dell’Amministrazione comunale alla famiglia per le ore di preoccupazione vissute, evidenziando il valore della collaborazione tra le forze dell’ordine e dell’attenzione reciproca all’interno della comunità cittadina.

(foto archivio)

14102026