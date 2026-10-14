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VEDANO OLONA – Una giornata dedicata alla figura di San Carlo Acutis, il giovane santo diventato un punto di riferimento per tanti ragazzi e fedeli. In occasione della memoria liturgica del 12 ottobre, la comunità dell’oratorio San Giovanni Bosco di Vedano Olona ha organizzato due momenti di riflessione e preghiera, coinvolgendo i partecipanti nel ricordo del giovane conosciuto anche per la sua passione per l’informatica e per la testimonianza di fede.

Le iniziative si sono svolte domenica 11 ottobre, alla vigilia della ricorrenza liturgica. Il programma ha previsto la proiezione del film “Il mio nome è Carlo”, dedicato alla vita e alla spiritualità di Acutis, e la celebrazione dei Primi Vespri, momento di preghiera comunitaria in preparazione alla festa. A ricordare gli appuntamenti è stato lo stesso oratorio vedanese attraverso i propri canali social, sottolineando il significato delle celebrazioni dedicate al giovane santo.

La figura di Carlo Acutis è particolarmente sentita anche nel Saronnese. Al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno è infatti custodita una sua reliquia, meta di venerazione da parte dei fedeli. Proprio al santuario vengono periodicamente organizzati incontri, celebrazioni e iniziative religiose legate alla figura del giovane, morto nel 2006 a soli 15 anni. La commemorazione di Vedano Olona si è così inserita nel percorso di devozione che continua a coinvolgere numerose comunità del territorio, soprattutto attraverso iniziative rivolte alle nuove generazioni, per le quali San Carlo Acutis rappresenta un esempio di fede vissuta nella quotidianità.

14102026