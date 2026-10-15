Eventi

SARONNO – La memoria, il tempo che passa e il tentativo di conservare ciò che rischia di scomparire sono al centro di Siamo fatti per dimenticare, la mostra fotografica collettiva del Gruppo Fotografico Agorà Saronno, a cura di Elena Barsottelli, in programma all’Art Cafè di viale Santuario 11, nell’ambito della 21esima edizione del Saronno Fotofestival, dal 17 al 25 ottobre 2026.

La manifestazione, organizzata dal Gruppo Fotografico Agorà Saronno (Gfas) con il patrocinio e il contributo del Comune di Saronno, propone una settimana di mostre, incontri con gli autori e appuntamenti dedicati ai diversi linguaggi della fotografia.

Le fotografie saranno esposte all’Art Cafè secondo il calendario del festival. Sabato 17 ottobre sarà possibile visitare la mostra dalle 15.30 alle 19, mentre domenica 18 ottobre l’apertura sarà dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Le esposizioni torneranno visitabili sabato 24 ottobre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 e domenica 25 ottobre, giornata conclusiva del festival, negli stessi orari.

La mostra

Fin da quando l’essere umano ha qualcosa da ricordare, ha cercato il modo di registrarlo per non perderlo, fallendo miseramente praticamente ogni volta. La fotografia nasce anche per questo. Non solo per avere un metodo di riproduzione della realtà “obbiettivo”, ma anche per avere un modo nuovo e duraturo per registrare in maniera indelebile ciò che la labile memoria umana avrebbe perso nei meandri del tempo. Non solo le immagini subiscono questo destino, ma pure gli oggetti di uso comune, le case, i monumenti. Il progetto non vuole ridare la memoria agli oggetti, ma enfatizzare il fatto che la memoria è qualcosa di flebile, fragile, spesso irrimediabilmente irrecuperabile. Si vuole enfatizzare la perdita della memoria o il disperato tentativo di eternarla. L’essere umano è fatto per dimenticare.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09