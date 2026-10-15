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GERENZANO – Moda, sostenibilità e creatività si incontrano a Gerenzano con i Fashion Days, in programma venerdì 16 e sabato 17 ottobre tra le vie del paese e i negozi aderenti. L’iniziativa, promossa da Confcommercio Provincia di Varese e Federazione Moda Italia Provincia di Varese, con il contributo di Regione Lombardia, coinvolgerà attività commerciali e locali con appuntamenti dedicati allo stile, alla bellezza e alla convivialità. Il filo conduttore è racchiuso nel sottotitolo scelto per l’evento: la cultura intelligente della sostenibilità.

Il programma si aprirà venerdì 16 ottobre con un appuntamento dedicato all’armocromia, la disciplina che studia l’armonia tra colori e caratteristiche personali per individuare le tonalità più valorizzanti. L’iniziativa si terrà a partire dalle 9.30 in via Fagnani 13, e sarà disponibile su appuntamento. Per prenotare è possibile contattare il numero 340 6078151.

Sabato 17 ottobre la giornata entrerà nel vivo fin dal mattino. Alle 10 è in programma Walking Fashion, un percorso tra le vie di Gerenzano pensato per portare la moda fuori dai negozi e renderla protagonista degli spazi del paese. Alla stessa ora prenderanno il via anche gli appuntamenti dedicati ai cocktail nei locali aderenti in via Fagnani, e in via Berra.

Nel pomeriggio, alle 15.30, spazio all’incontro tra creatività e gusto con Arte & Moda, ospitato da Cooperazione Scelag, in via Fagnani 4.

I Fashion Days puntano così a coinvolgere il commercio locale attraverso un programma che unisce esperienze legate alla moda, occasioni di incontro e proposte dedicate al pubblico. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Confcommercio Ascom Saronno e mira a valorizzare le attività di Gerenzano, invitando cittadini e visitatori a scoprire negozi e locali del territorio attraverso un percorso tra stile, creatività e socialità.

Gli appuntamenti si svolgeranno tra le vie del paese e le attività aderenti nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17 ottobre.

(foto archivio: una precedente sfilata di moda in paese)

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